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社會 社會焦點 保障人權

登奇萊東稜滑落邊坡　登山男「手不能動」2梯次警消出動救援

▲第二梯次救援人員集結待命出發。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

▲第二梯次救援人員集結待命出發。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮消防局25日上午近11時接獲110轉報，報案人張小姐表示：「1行6人登山隊伍，攀登奇萊東稜路線，其中1名沈姓男登山客於上午9時許在富田山（江口山）往岳王亭300~400公尺處滑落邊坡，滑落時間約深度不詳目視不到人但呼喊有回應，現場留有領隊、隊友和患者共3人等待救援，患者有意識、手不能動、可說話。

▲第二梯次救援人員集結待命出發。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

▲救援人員攻頂前往集結地點。

消防局獲報立即結集第一梯次搜救人員，由分隊長王韋竣帶隊警消6名、2名協作、1名巡山員及1名太警隊共計10人於當日出發前往救援。

▲第二梯次救援人員集結待命出發。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

搜救人員入山後因山區起濃霧及刮大風，途中遇登山隊同行友人，表示待救者已拉至步道上，意識清楚暫無立即危險，目前有領隊陪同並就地紮營，全員共計10名夜宿於研海林道處，等待26日一早前往待救者位置。

▲第二梯次救援人員集結待命出發。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

26日5時救援人員出發前往接觸患者，同時第二梯次搜救人員由小隊長胡宗偉帶隊警消4名、義消4名、紅十字會5名，於26日07時前往岳王亭入山，運送物資至研海林道3.8k處實施補給、空勤吊掛作業。

花蓮消防局表示，2個梯次救援人員將聚集在研海林道3.8k處會同空勤直升機執行吊排救援任務。

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