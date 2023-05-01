12萬人瘋湧到淄博吃燒烤！店家累癱「自刷一排負評」：想空閒點

▲「淄博燒烤」最近在大陸網路爆紅。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

「淄博燒烤」最近在大陸網路爆紅，許多美食愛好者深受吸引，眾多遊客趁著五一假期瘋湧到山東省淄博市旅行。人潮湧入，淄博的燒烤店門口紛紛排起了長隊，「排隊的人烏泱泱的看不到頭。」當地一名燒烤店老闆甚至為了清閒點，給自己店刷了17個差評。

據《人民日報》報導，淄博文旅官方表示，北京南站到山東淄博的五一火車票開售不到1分鐘售罄，預計「五一」超12萬人會前往淄博，旅遊訂單增長超2000%。

「我在開往淄博的高速路上，晚上9點到，老闆還有位置嘛」、「燒烤店什麼時間開門，需不需要排隊」……，4月30日下午5點多，淄博某燒烤店的張老闆手機有源源不斷的電話打進來。

人潮湧入，淄博的燒烤店門口紛紛排起了長隊，「排隊的人烏泱泱的看不到頭。」燒烤店張老闆表示，「顧客太多了，每天光電話都有上百個。本以為淄博燒烤這波熱度最多也就一個月，沒想到直接紅到了五一。為了不讓來淄博的遊客失望，我們從40桌增加到現在100桌，就這還沒有斷過。」

店裡的生意好了，賺的錢自然也就多了，不過也有不少店主陷入了「甜蜜的煩惱」。4月29日，一則「燒烤店老闆為了勸退遊客，竟自己刷差評」的消息走紅陸網。據了解，該燒烤店老闆為了清閒點，自己給自己刷了17個差評，但是被系統判定為惡意差評，刪除了。對此，網友評論，「不要躺平，繼續幹活！」