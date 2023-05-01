闖部落教會「搭帳生火野炊」！傳道師揭惡劣行徑：難怪水塔會沒水

▲遊客爽用教會空間及水資源。（圖／翻攝自楊始皇IG）

記者施怡妏／綜合報導

太沒禮貌！位在南投縣仁愛鄉發祥村的「柄史布淦教會-台灣基督長老教會」，有傳道師透露，竟然有沒公德心的遊客，未經允許擅自闖入教會，在屋簷下搭帳篷、生火煮飯，爽用教會的水資源及空間，氣得PO文開罵「刷新三觀」。照片曝光後，網友喊扯「真的什麼人都有，報警請他們連夜下山啦」。

傳道師在臉書心碎發文，教會是一個神聖空間，是敬拜上帝，教導生命教育的地方，莊嚴且不可隨便，沒想到居然有民眾，未經允許利用教會空間露營，在屋簷下搭帳棚、生火野炊，爽用一樓廁所及水資源。從影片中可以看到，現場停放3輛汽車，一群人圍坐在大桌上用餐、聊天，旁邊則擺了2頂帳篷。

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傳道師透露，每次下山前都會巡門窗、水塔水位高度，「（這群遊客）是否抓到傳道人周日下午外出的時間表，透過群組互相分享」，利用周日下午的時段上山。傳道師氣炸直呼，教會的開放空間為一樓廁所，供導覽時便於遊客使用，並非露營使用，且教會不允許私人露營，「我終於知道為什麼每周回教會水塔都沒水」。

傳道師強調，「教會任何活動無法透過個人口頭承諾，都需透過小會同意，才可舉行，今天在瑞岩部落發生這件事，未來也可能在你那邊發生，好好管理我們部落吧！」「我終於知道什麼叫刷新三觀」。他也更新後續，「我有請村長跟守望相助隊協助驅離，PO文時他們已經離開了」。

貼文曝光，網友紛紛喊扯，「真是誇張到不行」、「真的太誇張，太隨便了」、「我也被刷新視野了耶，整個擴張開了，下巴差一點無法歸位，辛苦你了」、「推薦買個遠端監視器」、「太扯太沒品了」、「給方便，當隨便」、「請部落警察查詢車號就知道誰是車主」、「這很扯…還大言不慚地在那邊站著」。