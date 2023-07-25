　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

比50嵐好喝！妹子動手做「消暑1飲品」　全場讚：好喝又便宜

▲▼ 50嵐,手搖飲,飲料店。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO想喝檸檬多多，但一杯70元讓她買不下去。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

夏天口渴想喝手搖飲，但價格直逼便當錢，讓許多人買不下去！一名妹子表示，本想買50嵐的檸檬多多，但1杯要70元太貴了，於是跑去全聯買食材，花了151元能做出3大杯檸檬多多與2小杯檸檬汁，讓她直呼CP值爆表。文章曝光後，引來一票網友也分享「純喫茶綠茶+養樂多，比檸檬多多好喝！」

一名女網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》表示，看著手搖飲漲到「夭壽貴的地步」，而她最愛的50嵐檸檬多多，大杯700ml價格就要70元，讓她實在是買不下去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO心血來潮乾脆自己動手做，在超市採買食材，其中3瓶養樂多加2顆檸檬就能調出800ml的檸檬多多，且口味比例讓她瞬間喝上癮，「更合我愛吃酸的喜好！」

最後，原PO也分享總共花了151元，就能喝到3杯800ml的檸檬多多，還有2杯500ml的檸檬汁，既能省錢又喝得超飽，CP值非常高。

底下網友也大讚，「手搖真的漲很凶，不管茶本身還是加料，根本都賺暴利」、「我也是自己做大麥鮮奶茶，不甜不膩好喝」、「純喫茶綠茶+養樂多，比檸檬多多好喝」、「現在檸檬超便宜，5顆10元，自己做很划算」、「我會用檸檬磚+多多，方便很多」、「手搖飲料一杯都快一餐費用，蜂蜜水+百香果很好喝、百香果+優酪乳做成冰棒，大小孩都喜歡」、「可以在加2顆到3顆百香果無糖綠茶在倒進去，完美」。

不過也有人直言，「加上你1小時的工資、算下來一樣一杯70元，不過自己做就是開心」、「因為飲料一直漲，所以直接戒飲料！更賺」、「手搖飲貴在工資跟店租」、「手搖飲還要+店租+員工薪水+加盟金」、「喝水最便宜」、「人工越來越貴，所以還會繼續漲的」。

ET快訊
快訊／宜蘭、雲林宣布：明正常上班課　最新停班停課一次看
估4年來影響最劇！杜蘇芮下波警戒區「台南高雄」　暴風圈明觸陸
48萬多股民注意！兆豐金除息時間曝
快訊／關1年半就假釋！　阿扁預告：趙建銘醫師強勢回歸
杜蘇芮轉強颱ing！彭啟明「示警1件事」：強度維持相當好
快訊／彰化縣宣布：明正常上班課　各縣市停班課情況一覽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中颱杜蘇芮逼近　台電桃園區營業處全力戒備...民眾可洽1911

不斷更新／杜蘇芮進逼！　全台園區關閉、交通、活動異動懶人包

估4年來影響最劇！杜蘇芮下波警戒區「台南高雄」　暴風圈明觸陸

以地方故事點亮台南　雲嘉南風景區辦「鹽田．夕陽．享樂」活動展

激戰2小時「男友忽變10分鐘結束」　女友怨沒感覺！老司機笑了

不斷更新／雲林縣+1！「這4縣市」宣布明天照常上班課

天使婆婆「安排明年全家出國」　媳尷尬：打算離婚！網狂勸1點

「3星座」大暑後賺到爆！「事業+投資」財富翻倍大豐收

結婚5年只壞壞5次↓！人夫求「花錢出去找」被拒　嘆：只能自己來

存錢燙染髮！妹子一問髮廊驚呆　沒留很長「要花6千元」

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

男公關靠口條月收百萬　1天喝8小時：感覺頭霧

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

代墊4千！寄貨女詐騙遭識破　外送員一路猛追拿榔頭壓制

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

KID探班峮峮球賽來打水仗！　結果遭水桶攻擊...QQ惹XDD

中颱杜蘇芮逼近　台電桃園區營業處全力戒備...民眾可洽1911

不斷更新／杜蘇芮進逼！　全台園區關閉、交通、活動異動懶人包

估4年來影響最劇！杜蘇芮下波警戒區「台南高雄」　暴風圈明觸陸

以地方故事點亮台南　雲嘉南風景區辦「鹽田．夕陽．享樂」活動展

激戰2小時「男友忽變10分鐘結束」　女友怨沒感覺！老司機笑了

不斷更新／雲林縣+1！「這4縣市」宣布明天照常上班課

天使婆婆「安排明年全家出國」　媳尷尬：打算離婚！網狂勸1點

「3星座」大暑後賺到爆！「事業+投資」財富翻倍大豐收

結婚5年只壞壞5次↓！人夫求「花錢出去找」被拒　嘆：只能自己來

存錢燙染髮！妹子一問髮廊驚呆　沒留很長「要花6千元」

中颱杜蘇芮逼近　台電桃園區營業處全力戒備...民眾可洽1911

曾用來召喚亡魂！他曝靈媒祖父留下的「詭異木馬」：牠會自己搖動

營養師教你吃對西瓜，原來男生較適合吃「黃肉西瓜」

范國宸手感回溫連7場敲安　開轟謙稱「風吹的」

演完《犯罪都市》消失了！女星慶祝重生2年　近況逼哭影迷

信義鄉山區...雨量恐飆700毫米　南投災害應變中心二級開設

換臉A片案小玉「長髮+美甲」連律師也訝異　求法官別加重改判

加了滿滿厚椰奶！超商首賣「冰精品生椰厚拿鐵」　限時買1送1搶喝

不斷更新／杜蘇芮進逼！　全台園區關閉、交通、活動異動懶人包

金正恩蓋的新農舍是豆腐渣！居民淚「牆塌水管破裂」：不敢搬進去

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮「破洞補起來了」！挑戰超級颱風　氣象局：6小時內轉強颱

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮風雨預報出爐！3個地區明晨達「颱風假」標準

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

她初夜被醫學系男友驚揭1隱疾　當場變健檢

別以為沒登陸就沒事！台灣位颱風「危險半圈」　6縣市要小心

快訊／統一發票5、6月中獎號碼！

杜蘇芮觸陸5大時間點　風雨預估出爐

更多熱門

相關新聞

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

財政部今（25）日公布112年5-6月統一發票中獎號碼，而全聯福利中心也開出1張1千萬特別獎及1張200萬特獎發票，特別獎開出門市為鳳山保泰，幸運中獎者花費444元購買餅乾及零食，就獲得特別獎1千萬元；200萬特獎開出門市為大溪員林，幸運中獎者花費410元，即獲得特獎200萬元。

女友逛超市炫耀賺92元！他見明細笑翻

女友逛超市炫耀賺92元！他見明細笑翻

台中人注意！8/1起搭小黃變貴　啟程距離縮短

台中人注意！8/1起搭小黃變貴　啟程距離縮短

全聯爸爸節運動家電37折！可頌買1送1

全聯爸爸節運動家電37折！可頌買1送1

PTT點名「2台灣美食」漲價後拒吃了

PTT點名「2台灣美食」漲價後拒吃了

關鍵字：

50嵐檸檬多多全聯養樂多手搖飲漲價

讀者迴響

熱門新聞

捷利國際餐飲集團驚傳倒閉

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮「破洞補起來了」！挑戰超級颱風　氣象局：6小時內轉強颱

快訊／7-11開出4張千萬發票！

馮提莫罹「甲狀腺癌末期」！醫示警6前兆：很難察覺

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮風雨預報出爐！3個地區明晨達「颱風假」標準

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

快訊／全家開出2張千萬發票

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣
孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

男公關靠口條月收百萬　1天喝8小時：感覺頭霧

男公關靠口條月收百萬　1天喝8小時：感覺頭霧

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面