比50嵐好喝！妹子動手做「消暑1飲品」　全場讚：好喝又便宜

▲原PO想喝檸檬多多，但一杯70元讓她買不下去。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

夏天口渴想喝手搖飲，但價格直逼便當錢，讓許多人買不下去！一名妹子表示，本想買50嵐的檸檬多多，但1杯要70元太貴了，於是跑去全聯買食材，花了151元能做出3大杯檸檬多多與2小杯檸檬汁，讓她直呼CP值爆表。文章曝光後，引來一票網友也分享「純喫茶綠茶+養樂多，比檸檬多多好喝！」

一名女網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》表示，看著手搖飲漲到「夭壽貴的地步」，而她最愛的50嵐檸檬多多，大杯700ml價格就要70元，讓她實在是買不下去。

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對此，原PO心血來潮乾脆自己動手做，在超市採買食材，其中3瓶養樂多加2顆檸檬就能調出800ml的檸檬多多，且口味比例讓她瞬間喝上癮，「更合我愛吃酸的喜好！」

最後，原PO也分享總共花了151元，就能喝到3杯800ml的檸檬多多，還有2杯500ml的檸檬汁，既能省錢又喝得超飽，CP值非常高。

底下網友也大讚，「手搖真的漲很凶，不管茶本身還是加料，根本都賺暴利」、「我也是自己做大麥鮮奶茶，不甜不膩好喝」、「純喫茶綠茶+養樂多，比檸檬多多好喝」、「現在檸檬超便宜，5顆10元，自己做很划算」、「我會用檸檬磚+多多，方便很多」、「手搖飲料一杯都快一餐費用，蜂蜜水+百香果很好喝、百香果+優酪乳做成冰棒，大小孩都喜歡」、「可以在加2顆到3顆百香果無糖綠茶在倒進去，完美」。

不過也有人直言，「加上你1小時的工資、算下來一樣一杯70元，不過自己做就是開心」、「因為飲料一直漲，所以直接戒飲料！更賺」、「手搖飲貴在工資跟店租」、「手搖飲還要+店租+員工薪水+加盟金」、「喝水最便宜」、「人工越來越貴，所以還會繼續漲的」。