寶寶鼻淚管阻塞8個月！婆婆嗆媳「陰道太多髒東西」　醫神回打臉

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

婆媳關係自古難解，一名女網友日前訴苦，寶寶出生時鼻淚管阻塞至8個月大，已帶去眼科處理；不過，這段期間婆婆不斷碎念，是因為自然產陰道太多髒東西所致，讓她無言以對。而婦產科名醫蘇怡寧則安慰苦主，更神回一句嗆爆。

女網友日前在私訊提到，女兒出生時鼻淚管阻塞至8個月，已帶去眼科通鼻淚管，期間婆婆無數次說，自然產比較容易發生，陰道太多髒東西才導致這情況，「很想回她說，那你兒子尿道怎麼沒塞住，還尿得出來，但基於未來生活關係，也只能把她當耳邊風。」

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對此，蘇怡寧直言，「這世界最不需要存在的爛東西就是情緒勒索！當耳邊風不錯，夏天快到了，挺涼的。」同時，他也建議女網友，繼續把那些話當耳邊風即可。

▲婆婆竟覺得，孩子鼻淚管阻塞是自然產害的。（圖／翻攝自臉書／蘇怡寧醫師愛碎念）

對於小寶寶出現鼻淚管阻塞的情況，高雄榮民總醫院眼科部指出，鼻淚管的末端接近鼻腔的位置有一層薄薄的瓣膜，出生時應自行打開，若無法開啟，就會導致淚液的排泄不通，時常淚眼汪汪，甚至造成眼睛紅似發炎或眼屎，單側或雙側都可能發生，這種先天型鼻淚管阻塞大多在1歲以前會自行緩解。

上面還提到，小於6個月的嬰兒，家長可先以按摩方式，自淚囊往鼻淚管方向，由上而下按摩幫助疏通；至於6個月到1歲的幼兒，若按摩無效，可考慮在全身麻醉下行淚管探針術，若無先天結構發育異常，通常術後預後良好。