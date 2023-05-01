　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寶寶鼻淚管阻塞8個月！婆婆嗆媳「陰道太多髒東西」　醫神回打臉

▲▼奶粉,奶瓶,餵奶,嬰兒,新生兒,寶寶。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

婆媳關係自古難解，一名女網友日前訴苦，寶寶出生時鼻淚管阻塞至8個月大，已帶去眼科處理；不過，這段期間婆婆不斷碎念，是因為自然產陰道太多髒東西所致，讓她無言以對。而婦產科名醫蘇怡寧則安慰苦主，更神回一句嗆爆。

女網友日前在私訊提到，女兒出生時鼻淚管阻塞至8個月，已帶去眼科通鼻淚管，期間婆婆無數次說，自然產比較容易發生，陰道太多髒東西才導致這情況，「很想回她說，那你兒子尿道怎麼沒塞住，還尿得出來，但基於未來生活關係，也只能把她當耳邊風。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，蘇怡寧直言，「這世界最不需要存在的爛東西就是情緒勒索！當耳邊風不錯，夏天快到了，挺涼的。」同時，他也建議女網友，繼續把那些話當耳邊風即可。

▲寶寶鼻淚管阻塞8個月！婆婆嗆媳「陰道太多髒東西」。（圖／翻攝自臉書／蘇怡寧醫師愛碎念）

▲婆婆竟覺得，孩子鼻淚管阻塞是自然產害的。（圖／翻攝自臉書／蘇怡寧醫師愛碎念）

對於小寶寶出現鼻淚管阻塞的情況，高雄榮民總醫院眼科部指出，鼻淚管的末端接近鼻腔的位置有一層薄薄的瓣膜，出生時應自行打開，若無法開啟，就會導致淚液的排泄不通，時常淚眼汪汪，甚至造成眼睛紅似發炎或眼屎，單側或雙側都可能發生，這種先天型鼻淚管阻塞大多在1歲以前會自行緩解。

上面還提到，小於6個月的嬰兒，家長可先以按摩方式，自淚囊往鼻淚管方向，由上而下按摩幫助疏通；至於6個月到1歲的幼兒，若按摩無效，可考慮在全身麻醉下行淚管探針術，若無先天結構發育異常，通常術後預後良好。

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／600萬買兇狙殺咖啡商！　槍手奪命判無期
這間大學勞動節放假！　還有2天也免上課
全球1400萬份工作「未來5年恐消失」　2職業衝擊最大
奎丁遭逼問「你愛誰」下跪道歉！　2任男友架住施暴
撐不住！　手搖飲「2巨頭」宣布漲價
張育成受傷後哭了！　錯失機會沮喪：為什麼在這時候
吃「快樂餐」被噎死！　安養院挨告因「雞腿」判無罪
檳榔汁潑人！惡老闆嗆「不爽來輸贏」　慘吃教訓：店關一關吧

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東吳大學勞動節放假！校方曝原因「皆大歡喜」　還有這2天也免上課

寶寶鼻淚管阻塞8個月！婆婆嗆媳「陰道太多髒東西」　醫神回打臉

台灣沒魅力了？他驚覺「路上日本旅客變超少」　鄉民曝2關鍵：正常

吳夢夢掛兩片布「東西半球炸出」！粉絲衝成人展驚變美了：可以揉

撐不住！高雄人最愛手搖飲「2巨頭」宣布漲價　一票人洗版：又漲

檳榔汁潑人！惡老闆嗆「不爽來輸贏」　慘吃教訓：店關一關吧

勞動節差別式放假　教團籲：全國放假一天「明年就上路」

租約到期！「政大書城」高雄夢時代店開幕4年　5月底將熄燈

獨／搬娃娃車下火車　突重心不穩「墜落月台」！驚悚畫面曝

郵票選美！最美郵票前3名出爐　集郵迷最愛「鳳飛飛」

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

王淨《人選之人》遇豬哥「申訴也沒用」　謝盈萱：我他X的想幫妳...她哭惹QQ

阿嬤為孫結婚紅包發愁　逗趣喊沒錢「只包20塊」

元元超會看胸部真偽：林襄是真的　被問「誰是假的？」遲疑...林莎急切割ＸＤ

原民媽問女兒來自什麼族　她比手勢自信回：公主❤️

東吳大學勞動節放假！校方曝原因「皆大歡喜」　還有這2天也免上課

寶寶鼻淚管阻塞8個月！婆婆嗆媳「陰道太多髒東西」　醫神回打臉

台灣沒魅力了？他驚覺「路上日本旅客變超少」　鄉民曝2關鍵：正常

吳夢夢掛兩片布「東西半球炸出」！粉絲衝成人展驚變美了：可以揉

撐不住！高雄人最愛手搖飲「2巨頭」宣布漲價　一票人洗版：又漲

檳榔汁潑人！惡老闆嗆「不爽來輸贏」　慘吃教訓：店關一關吧

勞動節差別式放假　教團籲：全國放假一天「明年就上路」

租約到期！「政大書城」高雄夢時代店開幕4年　5月底將熄燈

獨／搬娃娃車下火車　突重心不穩「墜落月台」！驚悚畫面曝

郵票選美！最美郵票前3名出爐　集郵迷最愛「鳳飛飛」

選一款遊戲機 測你個性中的暗黑面？

「最貴捷運宅」傳單價250萬　商辦租金出爐卻意外親民

富藝斯春季拍賣　溥儀御藏百達翡麗、寶格麗118.35克拉奇蹟藍寶現蹤台北預展

古早味酸梅綿綿冰一碗只要40元！台南老店暗藏古董級製冰機

侯友宜將現身「挺侯大會」尬郭台銘？　時間點落在5／15前後

郭台銘批「用肺發電」　台電：已減6成空污

快訊／600萬買兇狙殺新店咖啡商　槍手奪命判無期...藏鏡人逃杜拜

想選立委還搞團購惹議　吳欣岱4點回應：每個月都在燒錢

柯瑞搶七神表現讓柯爾想起喬丹　勇士隊友誇到詞窮只能搖頭

魯尼化身籃板怪物！　比肩「魔獸」霍華德2008年神紀錄

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

全台變天！　首波梅雨要來了

交換生誤食老鼠藥命危　醫：水很深

首波梅雨！　變天時間曝

4歲女全身癢2年　過敏原竟是4種食物

拍片偷賣場飲料被檢舉　短髮妹：大不了坐牢

不只牛肉捲！好市多這款神級熟食也回歸

男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多

水逆來襲！12星座應對攻略一次看

婚禮上新嫁娘才進場　新郎潰堤狂噴淚

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話戰翻

日神人學者見北車1景象　大讚：比日本社會進步

5月「9大新制」一次看　減稅紅包來了、路口大執法

搬娃娃車下火車　突不穩墜落月台

更多熱門

相關新聞

他陪產檢跟名醫講「悄悄話」　結果被妻貓一拳

他陪產檢跟名醫講「悄悄話」　結果被妻貓一拳

一名人夫陪妻子去做產檢，跟婦產科名醫蘇怡寧說「悄悄話」，請醫師提醒老婆，懷孕不要常生氣。蘇照做並分享結局，「媽咪立刻轉頭貓她老公一拳，『還不都是你氣我的，叫你不要常常惹我生氣，你不會聽是不是』？」

林思宏酒駕！禾馨「最新2決策」曝光　院長一職被拔了

林思宏酒駕！禾馨「最新2決策」曝光　院長一職被拔了

她擠奶痛到落淚「想打退奶針」　卻被婆婆甩巴掌

她擠奶痛到落淚「想打退奶針」　卻被婆婆甩巴掌

曬這條內褲被看到！婆婆怒轟「滾出去」　人妻竊喜

曬這條內褲被看到！婆婆怒轟「滾出去」　人妻竊喜

林思宏酒駕！蘇怡寧痛心：我會負責

林思宏酒駕！蘇怡寧痛心：我會負責

關鍵字：

鼻淚管阻塞陰道婆婆婆媳問題蘇怡寧自然產

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪欣、張丹峰宣布離婚！

女團握手會12歲成員「面前0粉絲」潰堤！

人妻出差回家見「災難現場」心寒離婚

海底撈吃飯打群架！店員秒衝上前收走熱湯

陸遊客「沒訂到旅館」　集體睡公廁過夜

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

麥當勞宣布「大麥克醬」正式開賣

全台變天！　首波梅雨要來了

謝忻登百岳一度失聯！隊友開空拍機搜索

「愛愛4件事」必知！泌尿醫勸：結束馬上洗GG

交換生誤食老鼠藥命危　醫：水很深

妻兒女友全破頭慘死　陳瑞欽殺6人伏法無人收屍

超警車被攔下！駕駛愣問：沒違法吧

電梯故障門突打開　女瞬間墜落亡

周杰倫拿冠軍被酸　罕見回嗆網友：總有在吠的

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD
黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

黃虛線超警車被攔下傻眼　影片曝光網一面倒挺警！

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

醫拿睪丸儀教「OK檢測法」　能不能當爸自己驗就知道

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

特斯拉硬左切插隊被叭　駕駛惱羞吼：不會讓啊

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

小優「穿三角泳褲現身捷運站」 大秀白皙美腿翹臀：還好吧

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面