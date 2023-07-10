1個月30杯「正常甜」手搖飲　他發狠戒掉！體重出現驚人變化

▲台中一名男子每個月要喝30杯正常甜手搖飲，參加減重班戒飲料一個月，體重一口氣掉了近5公斤。（示意圖、非當事人／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

炎熱天氣許多人食慾不振，吃得比較少，或是改吃輕食、沙拉、涼麵，再搭配飲料，以為這樣吃得少，沒想到吃進去的熱量卻更高，導致體重沒減輕卻還直線上升。台中大甲李綜合醫院營養師表示，一杯700c.c.手搖茶類飲料，即使半糖，一杯熱量仍達140大卡，珍奶更達580大卡，都是容易發胖的因子，也分享一名減重班學員愛喝「正常甜」手搖飲，每天都要喝一杯，為減重，下定決心戒掉一個月飲料，體重一口氣減少4.9公斤，讓學員相當振奮。

林宴慧說，該院日前舉辦為期四週的減重班，有10名學員報名參加，一名黃姓學員在一個月內體重少了4.9公斤。黃姓學員說，他平常很喜歡喝手搖含糖飲料，而且都是全糖、正常甜，上過減重營養課程後，把愛喝含糖飲料的習慣改掉，或是改喝無糖飲料，在三餐都正常的情形下，體重逐漸下降。

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▲營養師建議，如果天熱吃不下想吃輕食沙拉，以熱量較低的和風醬取代高熱量的千島醬或凱薩醬。（圖／大甲李綜合醫院提供）



林宴慧表示，含糖飲料是發胖因子，如果真的想喝，以白開水、無糖茶類或無糖氣泡水取代，如果天熱吃不下想吃輕食沙拉，以熱量較低的和風醬取代高熱量的千島醬或凱薩醬，如果想要甩肉減重，不要過度節食，避免造成身體虛弱，甚至營養攝取不足讓自己掉髮或情緒不穩，吃東西細嚼慢嚥，每一口至少咀嚼20到30下，延長進食時間，增加飽足感。