住網紅民宿成一生陰影！遊客睡3hrs驚知「床底藏死屍」：狂飄麵包味

▲網友稱所住客棧房間發現屍體。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一網友近日發文爆料稱，他4月21晚在拉薩入住一網紅民宿時，躺床上休息一直聞到有很濃的「麵包味」，不堪異味申請換房間，凌晨前台突然敲門說警察找，才知道原來那間房床底發現死屍。另據媒體報導，拉薩確實發生了一起兇殺案，警方於4月21日在民宿發現被害人屍體。

據《極目新聞》報導，截圖顯示，某網紅民宿留言區，一網友給了一星的差評，稱他住店時有過可怕經歷，「我在酒店睡覺，床底發現死屍。這個我是20號入住的，真的希望大家別住這個酒店了。」該網友還附了住店紀錄和派出所筆錄。此事引發大量網友關注。

4月30日，發布該評價的網友透露，4月21日，自己入住西藏拉薩的古藏××民宿，入住一個房間後感覺有臭味，就換了另一個房間。次日凌晨有人敲門讓他回原房間配合調查，他才知道，他原來入住的那個房間裡發現了死屍。

該網友還在網路平台發文講述自己的經歷稱，他一開始入住3樓的一個房間，聞到有很濃的「麵包味」，服務員說可能是樓下麵包店的味道。他關窗後在床上躺了3小時，後來發現仍有很重的怪味，就換到4樓的一個房間了，直到凌晨1點多前台敲門說警察找。

據中國甘肅網27日消息，4月22日4時50分許，蘭州鐵路公安處乘警支隊指揮室接拉薩市公安局刑警支隊通報稱，4月21日，拉薩市公安局刑警支隊民警在古臧民宿內發現被害人王某屍體。犯罪嫌疑人高某後被蘭州鐵路公安和咸陽站派出所民警合力抓獲，並從其身上搜出被害人王某的身分證及蘋果手機、銀行卡等。

上述網友自稱入住還發現屍體的「古藏××民宿」，是否就是拉薩警方發現屍體的「古臧民宿」？天眼查顯示，古臧民宿位於拉薩市林廓東路，經營者為塗某某，目前仍在存續狀態。根據古臧民宿的門牌號檢索地圖發現，該地址正是上述網友自稱入住的古藏××民宿。

4月30日，古藏××民宿工作人員辯稱，他們的地址確實是上述地址，但關於網友所稱的店內發現屍體一事，「我們店裡不知道這個事情。」該工作人員還稱，他們暫時停業，因為前兩天剛進行了治安檢查，店裡攝影機設備需要改造升級。

另據《紅星新聞》此前報導，該民宿工作人員稱，他聯繫過發布差評的網友，發布者確是民宿住客。

古藏××民宿所在轄區派出所一工作人員透露，他們目前不清楚此事，網上發的一些消息他們也注意到了，後續應該會有警情通報。