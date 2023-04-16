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大陸 大陸焦點 特派現場

藏族妹結婚「最霸氣嫁妝」！大場面眾人看呆　羞認：只是一部分

記者鄭思楠／綜合報導

青海近日一場藏族婚禮吸引網友關注，一對自由戀愛的藏族新人相識於大學期間，經過一段時間交往，決定結為夫妻。女方家人為了表達對女兒的愛和祝福，竟然陪嫁了100頭犛牛和1匹駿馬，大場面也令眾人讚歎不已。

據《金羊網》報導，青海海北祁連縣的藏族女孩尕瑪措近日出嫁，她在4月11日發布的影片裡提到，嫁妝是100頭犛牛和1匹駿馬。

25歲的尕瑪措在家裡排行老三，家裡有牧場。雖然嫁妝在當地算是比較豪華，但她說，家裡的經濟情況其實很普通，姊妹們出嫁時，會帶走一部分財產，因為父母希望女兒能過得好一些。

▲▼青海女孩回應陪嫁100頭犛牛1匹馬。（圖／翻攝自金羊網）

▲女兒出嫁，爸媽陪嫁100頭犛牛1匹馬。（圖／翻攝自金羊網）

14日，尕瑪措表示，這只是嫁妝的一部分，「除此以外，娘家還陪嫁了長輩留給我媽的4串珊瑚項鍊，象牙佛珠，一個金手鐲。」尕瑪措稱，父母做這些的目的就是為了讓她和丈夫生活的更好，「沒有壓力。」

尕瑪措和丈夫從大學就認識，今年是兩人在一起的第4年，互相知根知底，她覺得對方老實，對她也好。夫妻倆在距離祁連縣不到300公里的一個縣城工作、定居，那是男方的故鄉，用車把犛牛和駿馬運過去，足足花了五六個小時。

由於夫妻兩人都在縣城裡上班，目前犛牛和駿馬由尕瑪措的公公婆婆帶著，他們也以遊牧為生，家裡有牧場。

對此，網友們紛紛表示，「這就是父母給的愛和底氣！」、「羨慕了！」、「真的很幸福，祝福妳！」。

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