陸連假一房難求！多民宿推「睡大廳躺椅」　業者：被搶光了

▲成都多個民宿推「客廳躺椅」。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

中國大陸從29日展開一連5天的「五一小長假」，不少旅遊熱門城市出現了一房難求的情況。有網友爆料稱，成都部分民宿推出了「大廳躺椅」，最貴的標價需80元人民幣（約新台幣354元），並且被預訂一空，網友看完全傻眼，「花錢出去找罪受我是不能理解……。」

據《上游新聞》報導，4月27日，在網上訂房App，發現成都子木青年旅社、悟空青年旅社（成都五大花園店）、清風民宿等多家民宿推出了「客廳（大廳）躺椅」，其中最貴標價僅需80元（人民幣，下同），實際更低。

在「客廳躺椅」標註原價25元、折扣價23元的悟空青年旅社（成都五大花園店），旅社的介紹是，無早餐、可住1人，入住時間是14點到次日12點，床是1張2×1.2公尺的沙發床。據工作人員表示，這實際上就是在旅社大廳有一張可以休息的沙發床。

▲「客廳躺椅」被搶光。（圖／翻攝自上游新聞）

這種「床位」有人住嗎？悟空青年旅社工作人員回應，「還是有人休息，正常辦理入住即可。」4月29日-5月3日的五一小長假期間，該旅舍的客廳躺椅已經被預訂一空。

而成都子木青年旅社在五一節推出了原價80元、折扣價為55元的「大廳躺椅」，具體描述為無早餐、可住1人，入住時間是14點到次日12點，床是1張2×1.2公尺的單人沙發床。

旅社工作人員表示，「五一節期間能訂就可以住，要提前預訂，我們這裡的家庭客房已經訂滿了，大廳躺椅不提前預訂也有可能沒有了。」對於是否可能出現男女混住的情況，工作人員回應，這是公共區域，會遇上其他人。