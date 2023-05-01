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首波梅雨！　變天時間曝

（圖／氣象局）

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

梅雨季首波梅雨鋒面周日到！中央氣象局表示，周六鋒面接近，天氣又轉不穩定；周日鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東半部地區及南部山區地區有局部短暫陣雨。

氣象局指出，今天（1日）仍受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，迎風面的東半部及西半部山區有降雨機會，其他地區為多雲到晴；溫度方面，中部以北及東北部低溫19、20度，其他地區21、22度，北台灣高溫略微回升，桃園以北及宜蘭23到25度，其他地區26到31度，南部近山區溫度會再更高一些。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局說，周二至周五隨著東北季風減弱，北部及東北部氣溫逐日回升，各地為多雲到晴，僅東半部有局部短暫陣雨，午後西半部山區有可能出現局部短暫陣雨；周三至周五馬祖可能有局部霧或低雲影響能見度，周五金門亦有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意航班資訊。

氣象局提醒，周六鋒面接近，天氣又轉不穩定，東半部有局部短暫陣雨，北部轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨；周日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，中部以北、東半部及南部山區地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

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