長程機票踩雷「不含托運行李」！　達人怒喊扯反遭網酸爆

▲桃園機場。（圖／桃機）

記者張靖榕／綜合報導

經常在臉書分享旅遊行程與推薦的「達人帶路」，日前分享大踩雷經驗，數月前從易遊網買的土耳其航空機票，約4萬元的機票比其他旅社便宜不到1000元，卻於出國當天在土航Check-in櫃檯驚訝發現，機票竟不包含任何托運行李，現場付費託運要價高達2.5萬元，離譜安排連地勤也說是第一次看到。不過許多網友認為，旅行前本就應該仔細看好機票內容，「自己不看怪誰」。

達人帶路29日在臉書發文，希望網友在看完他們的經驗後將文章廣傳給親友，以免踩雷。文中指出，29日當天抵達桃園機場土耳其航空Check-in櫃檯，將易遊網出售、航程12小時搭乘土航經土耳其轉機的國際機票，「機票票價居然沒有包含任何托運行李！而且付費托運行李，要價2萬5千5百元！」

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達人帶路表示，這張他幾個月前從易遊網官網買的，要價4萬元、非低價促銷的土耳其航空機票，到櫃檯Check-in竟然不包含任何托運行李，「飛行十幾個小時的航線，我沒遇過可以不含行李的，這跟兩三個小時的短途飛行不一樣。」

致電易遊網克服後只得到「你的機票就是沒有含行李」的回答，因為現場托運費高得驚人，好幾個地勤都來關切，也都表示第一次遇到長途班機是這種情況。

由於規定如此，地勤建議可以將不用的行李另外包起來寄回家，只留必要攜帶的行李托運。在關櫃一小時內，達人帶路的Fish和Aki只能當場分裝行李，留下9公斤的一件行李托運，但以公斤計算，一公斤750元，總共要價6750，之後回程也需要超過6750元的托運費，「如果我曾推薦你去易遊網或搭乘土耳其航空，Fish&Aki深深的致歉。」

文章一出卻有大票網友留言開酸，「達人疫情被關太久，都忘記了出遊的基本功嗎？ 買機票條款都寫得很清楚吧，自己不看要怪誰呢」、「當初訂票紀錄貼出來看看行李規定就知道了，一翻兩瞪眼的事情，都號稱達人了應該不會忘了這點吧。」不過也有不少人表示，真的也是第一次聽到這種情況，「我也是第一次聽到傳統航空公司機票不含行李，我以後訂票要多注意了」、「真的沒想到傳航的票（而且不便宜），會不含行李運費。我還是在航空官網購買比較安心。」

有網友提到該類型票為ECOFLY票，不含行李，因此並非土耳其航空出錯。然而達人帶路30日表示，詢問土航克服加購20公斤行李一件價格，得到回覆為單趟300多美元，來回就是700美元（約台幣2.15萬元）

此行機票4萬元加托運行李2萬元，達人帶路表示，「這行李費實在超出我的理解」。他說合理情況可以接受，但不合理的就不願意支持，因此兩人會在下一趟飛行時努力讓行李「瘦身」，達到可上機隨身行李8公斤的限額，「不給土耳其航空賺取不合理的行李加價」，他也誓言以後不會再搭土航，也不會再找代理商買機票。