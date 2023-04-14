花火節試放！無人機排出澎湖圖騰　璀璨又震撼...民眾驚呼讚嘆

▲2023澎湖國際海上花火節試放場為澎湖花火拉開璀璨序幕 。（圖／澎湖縣政府提供）

記者陳洋／澎湖報導

一年一度的澎湖花火節將在20號開幕，澎湖縣政府昨(13日)晚先舉辦了一場試放場，澎湖縣長陳光復對試放的內容表示滿意，也透露已經邀請小英總統參加開幕式，也廣邀國人一起來欣賞。

昨晚的試放除了10分鐘的花火，藉由高低空的花火搭配，呈現出璀璨又震撼的畫面，同時間也表演了空中無人機燈光，排列出澎湖圖騰，讓觀看的民眾都說好看。

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遊客說，看澎湖的花火節就是不一樣，因為距離夠近，感覺很震撼，這是過去都沒看過的，也有遊客說，看過真的很難忘，真的很精彩，是非常值得一看的活動。

▲2023澎湖國際海上花火節試放場為澎湖花火拉開璀璨序幕 。（圖／澎湖縣政府提供）

縣長陳光復說，他對今晚的是放感到滿意，尤其今年的花火主題是結合迪士尼百週年，屆時會有更多迪士尼的圖騰出現，精彩可期，他更透露，已經邀請小英總統參加開幕式，希望國人到時也能一起參加。

澎湖花火節預定20號開幕，每週一、四各施放一場，由於這是澎湖年度大戲，目前花火節期間的住房率已經達到九成以上，所以近距離觀看震撼的澎湖花火，得動作加快搶機票和搶住宿。