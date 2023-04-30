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璉紅盃幼兒足球賽　南投全縣25校49隊小朋友比拚足下功夫

▲南投縣幼兒足球錦標賽共有25校49隊參賽，小朋友選手開心競技。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣幼兒足球錦標賽共有25校49隊參賽，小朋友選手開心競技。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

第4屆「南投縣112年璉紅盃五人制幼兒足球錦標賽」，29日在縣立體育場登場，來自縣內25所公私立幼兒園共49隊參賽，參加隊職員人數逾500多人；小小球員們在燦爛的陽光下，展現球技，爭取佳績，球場中你來我往，競爭相當激烈，場面歡樂有趣。

副縣長王瑞德29日主持璉紅盃五人制幼兒足球錦標賽開幕儀式，為選手加油打氣；縣議員兼任縣體育會足球委員會主任委員簡峻庭、縣議員林儒暘、南投市長張嘉哲、璉紅企業董事長莊瓊紅、教育處長王淑玲、縣體育會總幹事洪銘惠都到場參與。

▲南投縣幼兒足球錦標賽共有25校49隊參賽，小朋友選手開心競技。（圖／南投縣政府提供）

教育處指出，此次除縣府頒給優勝獎狀，莊瓊紅也為每一位小選手準備一面客制化、刻有選手名字優勝獎牌，讓大多數孩子們能擁有人生的第一面獎牌，給予孩子們鼓舞並提升自信心；台體大學球類系教授趙榮瑞也率領「璉紅臺體」全體足球運動員出席並擔任大會裁判及工作人員，讓賽程能順利圓滿。

▲南投縣幼兒足球錦標賽共有25校49隊參賽，小朋友選手開心競技。（圖／南投縣政府提供）

王瑞德說，近4年來在趙瑞榮帶領球類系學生深入校園指導，培育足球運動根苗，發掘人才給予專業訓練，讓足球在南投校園生根繁茂；璉紅企業更是大力贊助南投縣及偏鄉學校球衣及足球，維他露有限公司多年來在本縣各類體育活動也從不缺席，華南金控更在去年12月捐贈本縣100萬足球發展基金，幫助南投偏鄉國小足球隊比賽、交流、聘用專任教練使用。

▲南投縣幼兒足球錦標賽共有25校49隊參賽，小朋友選手開心競技。（圖／南投縣政府提供）

王瑞德指出，今年水里國中參加中等學校足球聯賽榮獲國女組5人制足球賽第3名佳績、南投縣由營北國中為主體搭配水里國中、旭光高中組成的代表隊參加112全國原住民運動會青少年女子組獲得銀牌、由雙龍國小組成的代表隊參加少年女子組榮獲銅牌佳績，112年全民盃足球錦標賽共有117隊報名參賽，足見近幾年推廣成效，未來仍會繼續推動足球運動在南投普及發展、邁向國際。

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關鍵字：

南投縣幼兒足球錦標賽璉紅盃

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