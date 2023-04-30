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「全牛齡」加牛將開放！消基會要抵制　食藥署：日本等5國早開放

牛隻示意圖。(圖／達志／示意圖)

▲「全牛齡」加牛將開放！消基會要抵制，食藥署：日本等5國早開放。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署預告開放全牛齡加拿大牛肉進口，消基會董事長吳榮達表示，加拿大曾為狂牛症疫區，將呼籲消費者抵制。對此，食藥署回應，我國自2007年起就開放30月齡以下加拿大牛肉進口，並非未曾開放，日本等5國也已開放進口，此次是經風險評估後才預告修正草案。

加拿大直到2015年都有典型狂牛症（BSE）案例，其發病原因為吃到受污染飼料所致，人類若吃到感染狂牛症的牛隻，可能會導致庫賈氏病，會破壞大腦及導致神經衰弱，不過近年來加拿大已無典型狂牛症案例，2021年已被世界動物衛生組織（WOAH）認定為BSE風險可忽略國家。

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加拿大在2021年提出開放全牛齡牛隻進口申請後，食藥署也啟動專家諮詢會議審查，並於2022年赴加拿大實地查核，查看牛隻飼料來源與飼養管理，確保未使用到動物性原料，返台後再經專家會議審查，並參照風險評估，開放全牛齡加拿大牛隻進口。

食藥署食品組副組長鄭維智今（30）日接受媒體聯訪時提到，我國自2007年開放30月齡以下去骨牛肉進口，2015年再開放30月齡以下帶骨牛肉進口，但進口量很少，居於美國、澳洲、巴拉圭、紐西蘭與尼加拉瓜之後，位居第6名。

目前世界各國開放加拿大全牛齡進口國家包括美國、日本、墨西哥、越南、英國。台灣也將於30天預告期蒐集各界意見，若ㄧ切順利，將進入行政程序，最快今年下半年就可公告上路。

不過，鄭維智強調，依據《食安法》第15條第3項規定，曾發生BSE國家在10年內不得輸入頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟，就算未來開放全牛齡加拿大牛肉，上述部位依然不得輸入。

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