塵爆奪15命釀400傷！98人求償21億僅判准4億　八仙免賠原因曝

▲2015年6月27日八仙樂園舉辦彩色派對釀粉塵爆炸，造成15人死亡、400多人輕重傷，98名受害者透過消基會求償，法院僅判4億多元。（資料圖／ETtoday資料照）

記者黃宥寧／台北報導

全球首例戶外塵爆事故！八仙樂園塵爆奪15命釀400人輕重傷，消基會律師吳榮達首波先替98名受害者打民事訴訟，全案歷經7年多審理，今（19日）士林民事法院宣判，玩色和瑞博2家公司及負責人呂忠吉須賠償共4億588餘萬元、八仙樂園董事長陳柏廷等9人免賠。判決理由指出，八仙僅是出租場地，陳等人沒有義務確保活動安全與避免塵爆發生，可上訴。

消基會提團訟主張說，呂忠吉為玩色負責人也是瑞博公司實際負責人，2015年6月27日舉辦彩色派對活動，在同年6月17日代理瑞博公司與八仙公司簽訂活動場地租賃合約書，承租八仙公司所經營八仙樂園內6、7、8遊樂區塊也就是「歡樂海岸」及「快樂大堡礁」等區域，作為活動場地，活動內容有歌唱演出及熱門音樂撥放，並由工作人員持二氧化碳鋼瓶及噴筒噴灑色粉，另提供色粉供入場參加活動的人相互潑灑，以營造歡愉熱鬧氣氛。

然而，八仙樂園的深凹形泳池，只能作游泳活動使用，並應配足合格救生人員，不得移作其他用途，該場地呈現U字型，與池外地面高度約有2公尺落差，呈半封閉空間，通風欠佳，進出困難，原僅能容納600人以下，卻售出近4000張門票，導致泳池內暴量壅塞，加劇逃生困難，因此首波替98名死者家屬及受害者，向呂忠吉和玩色、瑞博2家公司求償，八仙董事長陳柏廷等9人也應連帶負責。

▼呂忠吉。（圖／資料照）

呂抗辯說，八仙塵爆是目前全球唯一首例，在案發前與後，國外也有色粉運用在室外大型活動中，也未見有任何提醒塵爆警語，他無法預見此次使用色粉會有塵爆危險主張免賠。

八仙公司、陳柏廷、陳慧穎、林玉芬抗辯，該活動是由瑞博公司與玩色公司共同舉辦，八仙公司僅是出租場地給瑞博，並非活動的服務提供者，與請求權人間並無消費關係存在，且八仙公司出租場地並無安全性欠缺，本件事故發生原因，是粉塵爆燃，與八仙公司出租場地並無相當因果關係。

擔任「槍機手」的沈浩然為呂忠吉好友，2人也因塵爆案撕破臉，他說自己當天僅是志工，塵爆與他無關。

法官根據塵爆事件火災鑑定人葉金梅、新北市政府消防局火災調查課股長王惠慧證述得知，活動所使用色粉，均屬可燃性粉塵，依據火災學判斷，若粉塵被揚起，和空氣混合就會成為一種燃料，又有空氣，若有熱源就可能產生燃燒、爆燃現象，發生塵爆主要是「懸浮狀態」、「空氣混合」、「遇到適切熱源」，三者缺一，應可防止塵爆。

合議庭認，呂明知粉塵濃度與火源或高溫相互作用下，具有危險性，在八仙舉辦彩色派對時，更應該做好防範措施，認定他有過失，審酌98名受害者傷勢等，部份也領取犯罪被害補償金，故判玩色、瑞博、呂忠吉應連帶給付3億1096萬2062元，另懲罰性賠償部分，法官認為，玩色、瑞博應各給付4746萬627元。

至於八仙樂園，法官認「彩色派對2015八仙水陸戰場」門票上，已註明「主辦單位：玩色創意國際有限公司、瑞博國際、玩色創意」，認定八仙並未參與彩色派對活動規劃、設計，判八仙免賠。全案可上訴。