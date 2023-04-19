　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

塵爆奪15命釀400傷！98人求償21億僅判准4億　八仙免賠原因曝

▲▼八仙塵爆。（圖／ETtoday資料照）

▲2015年6月27日八仙樂園舉辦彩色派對釀粉塵爆炸，造成15人死亡、400多人輕重傷，98名受害者透過消基會求償，法院僅判4億多元。（資料圖／ETtoday資料照）

記者黃宥寧／台北報導

全球首例戶外塵爆事故！八仙樂園塵爆奪15命釀400人輕重傷，消基會律師吳榮達首波先替98名受害者打民事訴訟，全案歷經7年多審理，今（19日）士林民事法院宣判，玩色和瑞博2家公司及負責人呂忠吉須賠償共4億588餘萬元、八仙樂園董事長陳柏廷等9人免賠。判決理由指出，八仙僅是出租場地，陳等人沒有義務確保活動安全與避免塵爆發生，可上訴。

消基會提團訟主張說，呂忠吉為玩色負責人也是瑞博公司實際負責人，2015年6月27日舉辦彩色派對活動，在同年6月17日代理瑞博公司與八仙公司簽訂活動場地租賃合約書，承租八仙公司所經營八仙樂園內6、7、8遊樂區塊也就是「歡樂海岸」及「快樂大堡礁」等區域，作為活動場地，活動內容有歌唱演出及熱門音樂撥放，並由工作人員持二氧化碳鋼瓶及噴筒噴灑色粉，另提供色粉供入場參加活動的人相互潑灑，以營造歡愉熱鬧氣氛。

然而，八仙樂園的深凹形泳池，只能作游泳活動使用，並應配足合格救生人員，不得移作其他用途，該場地呈現U字型，與池外地面高度約有2公尺落差，呈半封閉空間，通風欠佳，進出困難，原僅能容納600人以下，卻售出近4000張門票，導致泳池內暴量壅塞，加劇逃生困難，因此首波替98名死者家屬及受害者，向呂忠吉和玩色、瑞博2家公司求償，八仙董事長陳柏廷等9人也應連帶負責。

▼呂忠吉。（圖／資料照）

▲▼八仙塵爆二審宣判專題。八仙樂園，呂忠吉。（圖／資料照）

呂抗辯說，八仙塵爆是目前全球唯一首例，在案發前與後，國外也有色粉運用在室外大型活動中，也未見有任何提醒塵爆警語，他無法預見此次使用色粉會有塵爆危險主張免賠。

八仙公司、陳柏廷、陳慧穎、林玉芬抗辯，該活動是由瑞博公司與玩色公司共同舉辦，八仙公司僅是出租場地給瑞博，並非活動的服務提供者，與請求權人間並無消費關係存在，且八仙公司出租場地並無安全性欠缺，本件事故發生原因，是粉塵爆燃，與八仙公司出租場地並無相當因果關係。

擔任「槍機手」的沈浩然為呂忠吉好友，2人也因塵爆案撕破臉，他說自己當天僅是志工，塵爆與他無關。

法官根據塵爆事件火災鑑定人葉金梅、新北市政府消防局火災調查課股長王惠慧證述得知，活動所使用色粉，均屬可燃性粉塵，依據火災學判斷，若粉塵被揚起，和空氣混合就會成為一種燃料，又有空氣，若有熱源就可能產生燃燒、爆燃現象，發生塵爆主要是「懸浮狀態」、「空氣混合」、「遇到適切熱源」，三者缺一，應可防止塵爆。

合議庭認，呂明知粉塵濃度與火源或高溫相互作用下，具有危險性，在八仙舉辦彩色派對時，更應該做好防範措施，認定他有過失，審酌98名受害者傷勢等，部份也領取犯罪被害補償金，故判玩色、瑞博、呂忠吉應連帶給付3億1096萬2062元，另懲罰性賠償部分，法官認為，玩色、瑞博應各給付4746萬627元。

至於八仙樂園，法官認「彩色派對2015八仙水陸戰場」門票上，已註明「主辦單位：玩色創意國際有限公司、瑞博國際、玩色創意」，認定八仙並未參與彩色派對活動規劃、設計，判八仙免賠。全案可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
三上悠亞拍到崩潰大哭　番號起底！導演、男優都被封殺
快訊／變電箱被雷劈中爆炸！民眾冒雨拿滅火器撲滅
快訊／雷雨彈超兇！再轟4縣市1小時　警戒區出爐
塵爆奪15命！八仙免賠原因曝
股民注意！「這22檔」列入注意股
周曉涵捲「周孝安離婚風波」首露面　曝私下對話
快訊／下班注意！14縣市發布大雨特報
快訊／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車　盧秀燕出手了
徐乃麟愛孫首亮相！　悲曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

亡父冰醫院太平間11年拒領　貧女再潰堤：想讓爸媽葬一起千年

2把菜刀猛砍母親46刀慘死！逆子辯「身上有黑影」　一審判無期

快訊／苗栗火炎山下大貨車側翻「磚頭石塊掉滿地」　2人受傷

快訊／彰化變電箱被雷擊中爆炸起火　民眾冒雨拿滅火器撲滅

高雄港碼頭貨櫃車「左轉不減速」機車直接撞上　零件噴飛10公尺

高雄少年機構遭爆違反人權！查出違規一籮筐...市府至少開6罰單

逃逸移工撞爛300萬BMW X5落跑　廂型車主傻眼：被偷開還變廢鐵

獨／網紅名醫發明「包皮槍3.0」　網推爆卻因這關鍵下架不做了

新莊警強化警民連線　　340名熱心「警察志工」齊聚

快訊／高雄仁武民宅「鐵皮加蓋頂樓」起火！　勇消闖火場救受困男

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

江宏傑認福原愛「故意斷聯」　談新戀情？沒人要介紹XD

奴才高唱「魔性洗澡歌」嚇壞汪 米克斯全身顫抖：求妳放過我！

遛狗隨機開車門「偷15萬」　高雄女爽住旅館看電影

慶生想續攤被打槍爆衝突　衰女友遭熱湯潑臉+打巴掌

亡父冰醫院太平間11年拒領　貧女再潰堤：想讓爸媽葬一起千年

2把菜刀猛砍母親46刀慘死！逆子辯「身上有黑影」　一審判無期

快訊／苗栗火炎山下大貨車側翻「磚頭石塊掉滿地」　2人受傷

快訊／彰化變電箱被雷擊中爆炸起火　民眾冒雨拿滅火器撲滅

高雄港碼頭貨櫃車「左轉不減速」機車直接撞上　零件噴飛10公尺

高雄少年機構遭爆違反人權！查出違規一籮筐...市府至少開6罰單

逃逸移工撞爛300萬BMW X5落跑　廂型車主傻眼：被偷開還變廢鐵

獨／網紅名醫發明「包皮槍3.0」　網推爆卻因這關鍵下架不做了

新莊警強化警民連線　　340名熱心「警察志工」齊聚

快訊／高雄仁武民宅「鐵皮加蓋頂樓」起火！　勇消闖火場救受困男

「堅偉大戰」初選結果最快明出爐　民調份數先達「這標準」

味全龍採用少見「雙首席模式」　葉總靈感來自美式足球

亡父冰醫院太平間11年拒領　貧女再潰堤：想讓爸媽葬一起千年

社宅跳票！執政8年「達成率12%」　趙少康：蔡英文對不起年輕人

中原大學迎全大運　校友邱秋林捐款500萬「實英運動場」亮相

越晚越雨大！半個台灣「紅到紫爆」　雨彈最猛時間曝

2把菜刀猛砍母親46刀慘死！逆子辯「身上有黑影」　一審判無期

快訊／苗栗火炎山下大貨車側翻「磚頭石塊掉滿地」　2人受傷

秀出你的散熱器！日本業者為CPU風扇打造專用展示架

快訊／彰化變電箱被雷擊中爆炸起火　民眾冒雨拿滅火器撲滅

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

社會熱門新聞

妻偷70萬落跑　夫見存摺「280萬全空」

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

即／父子墜大漢溪！兒先獲救　爸漂3公里救起已斷氣

制止國小雙胞胎兒看手機　單親爸竟被噴酒精

43噸過期巴沙魚改標賣　「江小魚酸菜魚」夫妻遭起訴

少年開BMW尾隨當街狂轟　ALPHARD驚見10彈孔

獨／中壢氣爆現場曝！家屬：按下去就出事

即／八仙塵爆奪15命400傷　98人求償21億元判決出爐

護理師求愛老董　妻驚見老公手機「1出2X」

桃園保大辦公室驚傳查獲毒品　4員警被帶走偵訊

澎湖百年「蟒龍桌」遭調包　竟是主委偷運來台

台大學霸女實習醫拍片　學長批「只想當網紅」挨告

控趙少康拋妻棄子挨告！周玉蔻找證人出庭反被打臉

模仿性感動作霸凌女同學　判無罪

更多熱門

相關新聞

即／八仙塵爆奪15命400傷　98人求償21億元判決出爐

即／八仙塵爆奪15命400傷　98人求償21億元判決出爐

短短40秒釀多家庭破碎！八仙樂園2015年6月27日發生粉塵爆炸，造成15人死亡、400多人輕重傷，負責人呂忠吉涉過失致死判處5年現入監服刑，民事求償由消基會律師吳榮達代表98位受害者，共求償21億多元損害賠償金，訴訟中須就傷者勞動力減損，對收入有實質上喪失及醫療費等做鑑定，經士林民事法院審理，今（19日）宣判，被告玩色、瑞博共賠償原告新台幣4億588餘萬元。

勒斃馬國女大生　凶嫌「我錯了」求交保

勒斃馬國女大生　凶嫌「我錯了」求交保

即／士林情侶坐路邊　菜刀男當街嗆聲猛追原因曝

即／士林情侶坐路邊　菜刀男當街嗆聲猛追原因曝

士林最貴！「繼光香香雞」1.88億賣　每坪飆590萬嚇瘋里長

士林最貴！「繼光香香雞」1.88億賣　每坪飆590萬嚇瘋里長

個資外洩遭詐84萬「上法院也討不回」！為何買了什麼詐騙集團都知

個資外洩遭詐84萬「上法院也討不回」！為何買了什麼詐騙集團都知

關鍵字：

八仙塵爆消基會八仙樂園士林傷者

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳不藏了「終於官宣喜訊」！

梁云菲私密片遭洩…前後任男友首發聲！

梁云菲私密影片外流！多年前檔案突被爆：真的很害怕

周湯豪曖昧歐弟前妻「暗處交換口水」　路邊共吸同一支

被酸狂刪台灣照片！「李多慧罕見大動作反擊」

妻偷70萬落跑　夫見存摺「280萬全空」

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

下載APP「霜淇淋免費吃」

正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！轉行變明星爆紅

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

雷雨彈開炸！劇烈降雨轟3縣市　挾雷擊、9級↑強陣風

更多

最夯影音

更多
滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李
老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面