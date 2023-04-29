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6旬男領300萬投資靈骨塔　台南3月攔阻詐騙款項逾7176萬

▲台南市長黃偉哲在4月治安會報中，公開表揚3月份阻詐有功的207位人員。（圖／台南市府提供）

▲台南市長黃偉哲在4月治安會報中，公開表揚3月份阻詐有功的207位人員。（圖／台南市府提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

台南市長黃偉哲在4月治安會議中表揚3月份207位阻詐有功的銀行員及超商店員。根據統計，南市3月份阻止詐騙成功的207人，共阻止了147起詐騙事件，共攔阻了7176萬元的詐騙金額；同時也頒獎嘉勉台南市警局近期成功偵破3件重大案件的警員。

黃偉哲昨（28日）公開表揚南市207名阻詐有功者，包括華南銀行、渣打銀行、中國信託、第一銀行、新光銀行、國泰世華、永豐銀行、中華郵政、京城銀行、歸仁區農會及統一超商、全家超商行（店）員。

黃偉哲高度肯定銀行員的警覺性，因為有一名60多歲的陳姓男子接到一位自稱是「全省殯葬塔位銷售服務」仲介專員蔡富有的電話，想介紹高獲利的靈骨塔投資案，這位專員佯稱可以協助陳男高價販賣靈骨塔塔位，還要求他加購其他靈骨塔商品。陳男見利潤豐厚，於3月11日上午前往渣打銀行準備提款新台幣300萬元。

由於提領現金金額巨大，行員警覺有異，通報轄區員警協助攔阻詐騙，但陳男離開後，下午又到另一間渣打銀行提款，所幸該行行員也保持警覺，發現疑似有詐騙情況，立即通報警方協助再次攔阻。而在警方查看陳男的手機紀錄後發現，這是詐騙集團慣用的假靈骨塔投資詐騙手法，陳男終才驚覺差點受騙。

此外，黃偉哲也頒獎嘉勉南市警局近期成功偵破的3件重大案件的警員，包括第三分局及刑事警察大隊共同偵破槍擊殺人案件，雙方疑似網路糾紛導致衝突，已拘提3人到案並查扣作案槍枝；刑事警察大隊偵三隊偵破涉嫌向靈骨塔業者恐嚇取財的暴力集團，循線調查拘提4名犯嫌到案，全案擴大追查；第一分局協同被害人預先部署警力埋伏，有效成功逮捕詐騙車手並攔阻2千餘萬元的詐騙匯款，有效打擊犯罪，保障民眾生命財產安全。

南市警局長廖宗山呼籲，近期詐騙集團常利用透過簡訊、交友軟體或網頁廣告等管道，接觸國內投資人，並要求民眾私加LINE聯繫或加入LINE群組，之後再假借專業投資策略師一對一教學投資，引導投資飆股、未上市公司、虛擬貨幣等投資標的，等民眾匯款投資時，再以各種理由不讓其出金，或是直接凍結帳號、關閉投資網站。

因此，警方呼籲，民眾若遇到類似疑似詐騙情事，應提高警覺並立即撥打「110」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助查證，以免遭受詐騙。

▲台南市長黃偉哲在4月治安會報中，公開表揚3月份阻詐有功的207位人員。（圖／台南市府提供）

▲台南市長黃偉哲在4月治安會報中，公開表揚3月份阻詐有功的207位人員。（圖／台南市府提供）

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