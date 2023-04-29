兒童舞劇《開心果》歡樂登場　黃偉哲一起來找尋「開心密碼」

▲台南市勞工局特於29日晚上7時，在新營文化中心舉辦兒童舞劇「開心果」活動，現場湧入喜愛舞蹈活動的大小朋友進場欣賞戲劇舞蹈演出，黃偉哲市長與民同樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為提升勞工朋友生活品質及紓解勞工朋友工作壓力，並提倡正當休閒活動，以落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念，特於29日晚上7時在新營文化中心舉辦2023年度勞工休閒系列活動─兒童舞劇「開心果」，現場湧入喜愛舞蹈活動的大小朋友進場欣賞戲劇舞蹈演出。

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為倡導勞工休閒育樂，特邀請「藝姿舞集」表演嘉惠台南市勞工朋友及眷屬，該舞集自成立以來，於國內文化藝術推廣、紮根，與國際文化傳揚交流，定期舉辦「藝姿獨秀」國內巡演，參與地方文化單位相關藝文活動演出，如「南瀛國際民俗藝術節」、「鹿耳門天后宮文化季」、「藝術進區」、「城市舞臺」等。足跡從亞洲到歐洲英國、法國、日本等十五國六十餘座城市，以深具民族特色精緻豐富的演出內容，屢獲國外媒體大幅報導，成為國際藝術節最具臺灣文化特色的優質團隊。舞團除致力於台灣文化傳揚，為兒童打造涵育美感、良善品德與寓教於樂的兒童舞劇亦是舞團另一展演要項。

黃偉哲市長親臨現場，肯定藝姿舞集對文化藝術的貢獻以及勞工局辦理勞工休閒活動不遺餘力，黃偉哲市長表示，現在是少子化的時代，父母親對於兒童的教育很重視，而兒童的道德養成是要從小培育，所以父母親帶著兒童來看兒童舞劇是一種非常棒的行為，不僅讓兒童從劇中了解是非對錯，同時對家長來說也是一種休閒娛樂，更能增加親子緊密關係。

演出劇情敘述「在遙遠國度的奇幻森林裡，那千奇百怪的動物世界中，一直一直都流傳著一則自古以來任誰也解不開的「開心密碼」…傳說，只要你擁有一顆真誠的心，與伙伴們勇敢堅定的踏上解密的旅程，同心協力並且用心發掘感受密碼裡的力量，你會被引導到奇幻森林無盡邊緣，那座誰也不曾到達充滿著神秘力量的妙妙山，在那裡，你們將有機會運用智慧開啟那道傳說中的密碼，獲得永恆的開心力量……」，透過本劇，希望讓孩子瞭解真心的可貴以及要獲得開心不需要刻意做什麼事情，在日常生活中開心無所不在，俯拾即是，例如:「保持幽默感」、「與人分享」和「幫助他人」等等行為，故事內容生動有趣且富含教育意義，期使觀眾在欣賞舞蹈藝術演出之餘，也能達到寓教於樂的目的。

勞工局王鑫基局長表示，今天看到這麼多的勞工朋友一家大小一起來看舞劇演出，內心覺得非常開心！在演出前還舉辦有獎徵答活動，透過問答加強勞工朋友建立「工作安全、安全工作」的預防意識及降低職業災害的發生及宣導，也讓大家知道倘若不幸發生職災，本局職災個管員可協助職災勞工保障權益。

親子共同觀賞兒童舞劇不但能紓解工作壓力，更可增進親子間情感，尤其時常參與勞工休閒活動，相信更能提升良好的人際互動關係與生活品質，希望這次活動能讓勞工朋友一家人都能歡度一個充滿幸福、快樂美好的周末夜晚！