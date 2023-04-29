勞保年金會倒？　朱立倫批：勞工是蔡英文心中最殘酷的一塊

▲朱立倫出席《青年高失業、高齡低勞參，勞工政策在哪？》記者會 。（圖／記者黃克翔攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席朱立倫日前出席《青年高失業、高齡低勞參，勞工政策在哪？》記者會時批評，總統蔡英文說勞工是民進黨心裡最軟的一塊，其實是最殘酷的一塊，因為她不知道什麼叫做低薪、什麼叫做過勞、什麼叫「我繳的勞保將來領不到」，開嗆「這是最殘酷的政府，最無情的做法。」

朱立倫表示，5月1日是勞動節連假，全台超過一千萬以上的勞工，現在只會討論一件事情，就是「什麼時候勞保要倒？」因為光是去年勞保的負債與潛在負債就增加了7200億，等於一天增加20億，「勞動部要不要去解決這個問題？」

朱立倫痛批，民進黨已經執政七年，但始終沒有解決這個問題，沒有給勞工信心去面對未來勞保會倒的問題，完全就是擺爛。民進黨在算勞保要倒的時間，可能是2027年或2028年，但蔡英文卻事不關己，「死道友不死貧道就好了，反正到時候倒楣的是全台灣所有的勞工。」

對於蔡英文稱「勞工是民進黨心裡最軟的一塊」，朱立倫認為，勞工其實是民進黨最殘酷的一塊，因為蔡英文不知道什麼叫低薪、什麼叫過勞、什麼叫「我繳的勞保將來領不到」，而這也是最殘酷的政府，最無情的做法。

朱立倫開嗆，如此不負責任的政黨及不負責任的政府，若還想要讓它繼續執政，那真的是天理何在？朱立倫說，過去他擔任桃園縣長時就推動「勞工權益基金」，後來擔任新北市長時也推動「勞工權益基金」，勞工權益基金就是在國民黨執政的時候，從地方到中央推動完成的，而「勞動三法」也是國民黨完成。

朱立倫表示，去年國民黨用選票贏回很多的地方首長選舉，就是表達他們勞工的決心，「國民黨會跟台灣各縣市所有的工會密切地站在一起，大家團結合作，一起來爭取我們勞工的權益。」