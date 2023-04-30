外送叫咖啡　送來傻了「只剩冰塊」慘況曝！網笑：還以為拉茶

▲原PO看到飲料灑了半杯超傻眼。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

網搜小組／鄺郁庭報導

點外送時總怕遇到狀況，像是餐點沒送齊、外送員不接單等，其中，送來的餐點面目全非，曾令不少人感到困擾。就有女網友貼出照片，「我會氣死，外送員放著就走，沒電話、沒訊息」，但她點了兩杯飲料，其中一杯卻整個大外漏，讓其他人也直呼，「讓我想起了塑膠袋裝的古早味紅茶。」

一位女網友在「外送員的奇聞怪事」貼出照片，只見她訂了某連鎖咖啡共2杯飲品，結果送來時超傻眼，因為外送員放了餐點就走，沒電話、訊息通知就算了，其中一杯生椰美式整個灑出來，「整杯只剩冰塊」，塑膠袋裡瞬間淹了一層咖啡。

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照片一出，就有人也直呼，「你說這是印度拉茶我也信了」、「直接插吸管喝，當拉茶喝」、「這要是拓海，估計被他爸打死」、「不說我以為是拉茶…」、「讓我想到以前夜市的拉茶就是用袋裝。」

▲塑膠袋底部都是咖啡。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

有外送員則不禁抱怨，這家咖啡的包裝有待加強，「這種杯蓋容易開，我之前再怎麼小心，像麥當勞那種只要不貼上面的貼紙肯定震開來，還要避開不好的路段」、「在考驗外送員，外送箱裡面沒裝個三軸穩定器的話，你騎10也撒給你看」、「什麼年代了還在用塑膠杯蓋。」

但也有外送員表示，「接這家的單，我都會把飲料拿出來，放自己的杯架！等送到了再放袋子給客人！這樣都沒有灑出來過」、「這家沒灑真的是慶幸，但至少告知一下，跟聯絡派單」、「這種杯蓋確實多少會溢出，我自己送也會，但絕不會像這樣誇張，都只是溢出一點而已，客人也都能理解接受，這明明就是沒有固定好造成的。」

事後，原PO也留言補充後續，強調她沒有給外送員負評，只是回報餐損拿退款而已，沒想過要檢舉，「大家都辛苦工作」，不過還是希望能收到通知，「可以說一下，讓我有個心理準備 ～這畫面太衝擊XD！」「沒有給任何人負評，只是PO上來給大家笑笑。」