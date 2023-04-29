大杯美式、霜淇淋買1送1！　4大超商「連假限時優惠」一次看

▲4大超商連假優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

51假期開跑了，《ETtoday新聞雲》幫整理「4大超商限時優惠」，不僅有美式、燕麥奶紅茶買1送1，還有珍奶第2杯10元等好康，加碼霜淇淋也能爽吃買1送1，並開放口味任選，小確幸肯定不能放過。

●7-11

7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至5月3日祭出「CITY CAFE濃萃美式買51杯送51杯」、「CITY CAFE濃萃拿鐵51杯2100元」、「CITY PEARL珍珠奶茶51杯2000元」及「CITY TEA現萃茶純奶茶／純奶青51杯1700元」；至5月1日前門市則加碼喝「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、珍珠奶茶任選第2杯10元」優惠。

●全家

全家即日起至5月1日於全門市祭出「Fami!ce霜淇淋（口味不限）」、「大杯Let’ s Café特濃美式（不限冰熱）」、「特大杯燕麥奶紅茶」通通可享「買1送1」，只要使用全盈+pay支付就可享優惠，提醒優惠飲品每人每品項限購10組，不可寄杯。

期間加碼於APP隨買跨店取推「Let’ s Café下殺66折起」好康，優惠品項有大杯經典拿鐵14杯510元，大杯經典美式17杯510元，且不限冰熱，換算下來大杯拿鐵37元有找、大杯美式則只要30元。

▲霜淇淋不限口味買1送1。

●萊爾富

萊爾富即日起至5月2日止祭出「Hi Café大杯特濃美式／大杯特濃拿鐵同品項買20杯送20杯」，不限冰熱，最多現省1300元，除可在門市購買外，也可透過Hi-Life VIP APP整買零取下訂，並開放寄杯、轉贈；期間門市加碼喝「Hi Café大杯美式、大杯拿鐵加10元多1杯」優惠，換算下來，大杯美式單杯不到28元、大杯拿鐵也只要33元。

●OK mart

OK mart即日起至5月1日憑臉書粉專專屬優惠截圖照片於全門市可享「焙茶拿鐵39元」優惠。