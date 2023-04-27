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路上驚見11車「熊貓粉紅大隊」外送大訂單？　店家曝背後悲傷故事

▲▼路上驚見11車「熊貓粉紅大隊」外送大訂單？　背後悲傷故事曝。（圖／翻攝路上觀察學院）

▲路上驚見11車「熊貓粉紅大隊」，目擊駕駛：外送大訂單？（圖／翻攝路上觀察學院）

網搜小組／許力方報導

熊貓出動！有民眾在苗栗市至公路上遇見一批foodpanda熊貓車隊，11人清一色顯眼桃紅色的外送裝備，一度誤以為是「超大訂單」，照片在臉書引發熱烈迴響，驚呼「號稱集結最快的台灣幫派」、「熊貓車聚」，結果釣出當事人道出背後悲傷故事，原來他們是親友團，正要前去悼念病逝的早午餐店老闆。

目擊駕駛27日透過臉書社團「路上觀察學院」發文，驚呼「哇！路上超多熊貓的，肯定是大訂單。」他在苗栗至公路路口意外撞見一批騎士，約11人一致地配備粉紅色熊貓裝備，不是戴安全帽就是載著外送箱，乍看以為是外送員集結大出動，照片火速引發超過5000人按讚討論，網友紛紛留言「單在手跟我走」、「熊貓大隊出動」。

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▲▼路上驚見11車「熊貓粉紅大隊」外送大訂單？　背後悲傷故事曝。（圖／翻攝田園早午餐店）

▲原來外送員是早午餐店親友團。（圖／翻攝田園早午餐店粉絲團）

不少人開玩笑「如果對向駛來大量UberEats那就很像騎兵大對抗」、「請支援輸贏」、「整條路包起來了」、「您的餐點正在車聚中」，甚至笑說熊貓外送「號稱集結最快的台灣幫派，別人還在堵車，他們大概已經到了。」眼尖網友則發現，外送員中有兩人身穿同一件「早午餐店」制服，認為大家應該誤會了。

當事人沒多久後跳出來回應，證實這批外送員其實是「田園幫」，當時正要前往後龍殯葬園區悼念逝者，讓目擊駕駛急忙致歉：「在苗栗不曾看過集體行動的。」當事人指出，其實田園早午餐是他們姊弟開的店，弟弟近日因病辭世，這批熊貓親友團集體到場捻香。

▼店家出面澄清。（圖／翻攝路上觀察學院）

▲▼路上驚見11車「熊貓粉紅大隊」外送大訂單？　背後悲傷故事曝。（圖／翻攝路上觀察學院）

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