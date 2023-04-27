只有4天！超商「霜淇淋、咖啡買1送1」　加碼搶30元美式還能寄杯

▲全家連假優惠來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

51連假小確幸快收！全家全門市祭出限時4天「大杯特濃美式」、「霜淇淋」、「特大杯燕麥奶紅茶」通通可享「買1送1」優惠，加碼APP也有「2大咖啡組合」下殺，大杯美式可是只要30元就能爽喝，通通不能放過。

▲霜淇淋不限口味買1送1。

全家連假優惠來了，4月28日起至5月1日連4天於全門市祭出「Fami!ce霜淇淋（口味不限）」、「大杯Let’ s Café特濃美式（不限冰熱）」、「特大杯燕麥奶紅茶」通通可享「買1送1」優惠，只要使用全盈+pay支付才就能擁有小確幸，提醒優惠飲品每人每品項限購10組，不可寄杯。

期間加碼於APP隨買跨店取推「Let’ s Café下殺66折起」好康，優惠品項有大杯經典拿鐵14杯510元，大杯經典美式17杯510元，換算下來大杯拿鐵37元有找、大杯美式則只要30元，且不限冰熱、開放寄杯。

▲萊爾富連假咖啡優惠快看。

另，萊爾富也有連假咖啡優惠等搶，4月29日起至5月2日祭出「Hi Café大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵同品項買20送20」，且不限冰熱，最多現省1300元，並開放於門市購買、Hi-Life VIP APP整買零取購買；門市則加碼推「Hi Café大杯美式、大杯拿鐵加10元多1件」優惠，換算下來，大杯美式平均單杯不到28元、大杯拿鐵單杯也只要33元。