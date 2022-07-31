嘉榮每週二下午2點至3點　開放嬰幼兒莫德納疫苗施打

▲ 嘉榮嬰幼兒莫德納covid-19疫苗開始施打 。（圖／台中榮總嘉義分院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中榮嘉義分院嬰幼兒莫德納疫苗本周開始施打，首波小兒疫苗門診打氣熱烈，許多家長帶著心肝寶貝前來接種，嘉榮也特別布置溫馨可愛的診間環境，安撫嬰幼兒的情緒，也讓爸爸媽媽放心；嘉榮幼兒疫苗施打因應人潮分流，避免抵抗力較低的小兒群聚，採官網預約方式，於每週二下午兩點至三點為幼兒施打covid-19疫苗。

嘉榮志工團隊為安撫幼兒情緒，特別製作米奇、貴賓狗等造型氣球， 5歲的曾小弟弟接種疫苗時拿著氣球時，彷彿置身在遊樂園的新奇開心氛圍取代了打針的恐懼感，此外，嘉榮也準備了哺乳室及親子廁所，提供便利、重隱私的友善空間，讓陪伴幼兒打疫苗的父母都覺得備感貼心。

中榮嘉義分院小兒科醫師余登揚表示，提醒家長帶幼兒施打疫苗前，可以先對幼兒解釋為什麼要打針，當孩子知道前因後果之後，知道原來施打疫苗是為了可以提升保護力，接受度也會比較高，建議在溝通時，盡量採取正面的態度與回應，並給孩子多一點安全感；幼兒接種後可能出現副作用通常輕微，如躁動、哭鬧、注射部位疼痛腫脹、紅斑、嗜睡、食慾不振、發燒畏寒、腋下淋巴結腫痛、肌肉關節痛、頭痛等，6~23個月幼兒約持續2~3 天；2~5歲幼兒約持續2天，其中發燒一般約48小時可緩解。



余醫師特別說明到，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、活動力持續不佳等不適症狀，應儘速就醫釐清病因；另接種後28天內，若發生疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，如胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良（走幾步路就很喘、沒力氣爬樓梯）等，亦務必立即就醫，並告知疫苗接種史。由於嬰幼兒還不能清楚表達自身感受，請家長在接種後尤其要持續留意。

中榮嘉義分院院長陳正榮表示，中央疫情指揮中心預期BA.5可能會有新一波疫情，且兒童重症個案中有6成以上好發於嬰幼兒，雖現在疫情趨緩，但考量到嬰幼兒抵抗力較弱，且尚未建立良好衛生習慣，在幼兒園中與同儕頻繁近距離接觸等原因，希望家長儘速帶家中寶貝至小兒科讓專科醫師評估並接種疫苗，預防重症發生，嘉榮會持續以最優質醫療及友善環境，提升嬰幼兒保護力，使父母的心肝寶貝免於疫情的威脅。