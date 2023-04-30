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印尼75歲翁私房錢藏床底！鈔票山堆10年無人知　花19小時才數完

▲▼印尼75歲老翁薩那李10年來一直將私房錢藏在床底，最後家人竟找出多達1億400萬印尼盾的紙鈔。（圖／翻攝自YouTube）

▲印尼75歲老翁薩那李10年來一直將私房錢藏在床底，最後家人竟找出多達1億400萬印尼盾的紙鈔。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／編譯

印尼75歲老翁薩那李（Sarneli）自2013年便開始將私房錢綁成一捆捆的鈔票，放置在家中不同角落，直到他最近因身體不適、臥病在床，才終於將秘密告訴他的侄兒，最後侄兒總共耗費了19個小時，才終於找出多達1億400萬印尼盾（約新台幣22萬元）的紙鈔，讓家人大吃一驚。

綜合外媒報導，薩那李過去10年來一直將他靠賣鴨和從政府與當地居民獲得的資助金整理好後，用橡皮筋綁成一捆捆的鈔票放入紙袋，而硬幣則分別裝入油漆桶、塑料罐和裝餅乾的鐵桶內，藏在家中不同角落和房間床底。

他默默地保守了這個秘密10年，直到最近因身體不適、臥病在床，才將侄兒薩哈拉（Ola Sahala）找來家中，告訴對方自己藏錢的地方，并要求侄兒找人一起來清點他的積蓄。

報導稱，由於薩那李的儲蓄很多，因此薩哈拉從凌晨1點開始，就一直在薩那李家中四處尋找鈔票，期間甚至還出動左鄰右舍一起幫忙，最後大家共花費了19小時，一直到晚間7點30分才終於找出一整座的鈔票山，並完成清點。

侄兒薩哈拉透露，由於薩那李把錢收在家中太久，部分紙鈔已損壞，因此最後完好無缺的鈔票金額只有1億400萬印尼盾，而損壞的紙鈔金額則高達1000萬印尼盾（約新台幣2萬元）。薩哈拉表示，自己對於叔叔擁有這麼多錢感到十分驚訝，但更讓他感到不可思議的是，叔叔的家常年未上鎖，但叔叔卻敢將積蓄全部存放在家，「我們真的從來不知情。」

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