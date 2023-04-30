藍委迎接馬英九返台　游毓蘭：真的要大大給他一個讚

▲國民黨立委接機。（圖／翻攝游毓蘭臉書）

記者皮心瑀／台北報導

前總統馬英九受邀赴希臘參加「德爾菲經濟論壇」，30日一早返台，國民黨立委們前往接機，到場的游毓蘭表示，馬英九這兩個月積極在國際場合為「中華民國」發聲，並用行動讓世界看到「中華民國總統」應有的高度，不失尊嚴又積極維護我國的正統與地位，真的要大大給他一個讚。

馬英九26日至29日出席在德爾菲經濟論壇會議並且發表談話，馬英九表示與現場上千名學者專家交換經驗，大家都認為維護兩岸和平、區域安全極為重要，「我並且呼籲各方，敦促並進行避戰對話，以謀和平，我也要求民進黨政府要確實遵照中華民國憲法及兩岸人民關係條例來推動兩岸關係，這樣才真正符合未來的要求，各國的與會專家對這點也都非常認同。」

游毓蘭表示，今天特別起了個大早來到桃園機場，就是為了迎接到希臘參與德爾菲經濟論壇後返台的馬英九。身為卸任元首的馬英九，深諳國際間的互動之道，幾次出訪的演講都獲得媒體矚目，他的演講妙語如珠，不失尊嚴又積極維護我國的正統與地位，真的都要大大給他一個讚。

游毓蘭說，中華民國憲法為我國立國基礎，但每次馬前總統在國際場合依據「憲法」的發言，總招致綠營特定民代等人士的惡意扭曲與攻擊，每每讓人懷疑奉遵的「中華民國憲法」真的是同一本嗎？希望總統蔡英文，卸任之後，也能像馬前總統一樣發揮，積極地為中華民國、為台灣人民發聲，讓世界無法忽視中華民國存在的事實。

今日到場接機的，除了游毓蘭外，包括國民黨立院總召曾銘宗、立委呂玉玲、李德維、徐志榮、張育美、鄭麗文。