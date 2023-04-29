TPOC／實力不允許低調！國民黨「黑馬」好感度飆升　支持者主動集結

▲新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘都是國民黨潛在的總統參選人，而前高雄市長韓國瑜日前則宣布此次大選只當「啦啦隊」，但其支持者「韓粉」已經主動集結，舉辦多場座談，呼籲黨中央徵召韓國瑜參選。TPOC台灣議題研究中心28日分析，韓什麼事也沒做，只靠支持者抬轎就逐漸進逼侯友宜，足見侯優勢隨時間遞減，「最強」標籤恐早被撕除。

對於可能候選人網路聲量，TPOC指出，整體而言，在今年4月份郭台銘網路總聲量為231685則，居3雄之冠，呈現穩定領先的態勢；侯友宜對比去年底「共主」姿態，如今聲勢下滑、積弱不振，總聲量僅173415則。

TPOC直言，反觀個人什麼事情也沒有做的韓國瑜，只靠著粉絲們積極抬轎展現驚人動能，更進一步讓韓搶佔媒體版面，韓國瑜總計在本月獲得146133則聲量，與侯友宜差距不大，光靠輿論自然討論，兩人的差距就被拉近至只差15個百分點。

TPOC指出，郭台銘作為前台灣首富，本來就享有高知名度，一舉一動都備受關注。郭台銘從美國、日本返國後接連出招，也積極向國民黨遞出橄欖枝，展現不同於2019年爭取總統大位的柔軟身段，總體而言，郭台銘的網路聲量已經穩定領先侯友宜，在好感度方面也佔據優勢。

TPOC表示，在國民黨遲遲未拍板總統人選的狀況下，韓國瑜雖然早早就表態自己是「啦啦隊」，但韓粉已經主動集結，韓流伺機而動，反觀原本處於領先態勢、被視為藍軍最強人選的侯友宜，其優勢反而隨著時間遞減，這個「最強」的標籤，恐怕早已被撕除。

也有藍營民代私下分析，侯友宜當然是藍軍最強人選，此次挑戰總統被貼上「落跑」標籤也是早有預期，儘管黨中央用賴清德過去落跑爭議迅速回擊，但畢竟韓國瑜上次才因該議題被打得遍體鱗傷，韓市長這次毫無包袱、支持者當然會憤慨認為「總該輪到我了吧！」如何降低他們不滿情緒也是黨中央的重要課題。