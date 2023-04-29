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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「挺郭台銘」藍委不只陳玉珍　侯友宜遲不表態為其一關鍵

▲侯友宜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳玉珍25日與12名藍委晚宴中，找來了鴻海創辦人郭台銘，隔天陳在廣播專訪上，稱據她打聽，挺郭藍委比挺新北市長侯友宜參選2024總統的委員多一點，這與幾周前外界認為國民黨團定侯於一尊的氛圍不同。據了解，除陳玉珍外，的確有藍委實際上挺郭，有的是個人意向，有的人是選區考量，更有人直言侯遲不表態，讓他不再把侯當作唯一人選。

對比陳玉珍1人公開挺郭台銘，幾周前國民黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、立委林為洲等陸續公開表態或有藍委私下透露支持侯友宜選總統，形塑出國民黨團幾乎「定於一尊」的氛圍。不料陳玉珍25日邀集12名藍委與郭台銘餐敘，隔天在廣播專訪上，又稱據她打聽，具體表態挺侯的藍委約11至13位，態度中間的約10幾個，但「挺郭的還多一點」。

據記者了解，國民黨的確有立委考量選區選民挺郭台銘的聲音大於挺侯友宜而選擇挺郭，只是不方便表態，也有人私下認為郭台銘的國際視野、產業界的地位，比侯友宜更能勝任總統，因此傾向挺郭。

不僅如此，也有國民黨立委因侯友宜遲不表態，且發現郭台銘續航力還在，讓他不再把侯當作唯一人選。一名出席25日陳玉珍晚宴的藍委直言，本來國民黨團很多人說要支持侯，哪裡知道後來郭台銘又在動，讓大家覺得詫異，而侯不盡快表態，這讓很多人等得不耐煩，所以才會變成兩種聲音。

不過除明確挺侯、挺郭外，多數藍委態度是不願選邊站、沒有意見，或僅表達支持最強人選，所以希望黨中央能盡快確定徵召人選。

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