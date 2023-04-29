TPOC／最強母雞？侯友宜訪星「一原因」好感度跌　聲量輸郭台銘下鄉

▲鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜。（合成圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨究竟徵召誰參選2024總統還未定，但2位可能候選人近來動作頻頻，新北市長侯友宜剛結束訪星行程、鴻海創辦人郭台銘則選擇全台辦座談會，TPOC台灣議題研究中心28日公布兩人最新聲量及好感度，TPOC指出，郭台銘的網路聲量超越侯友宜25個百分點。且侯出訪期間，新北市政頻頻出包，也讓好感度慘遭滑鐵盧，甚至出現和郭台銘的黃金交叉。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析4月1日至4月25日之間，侯友宜與郭台銘的網路輿情聲量以及好感度趨勢。網路數據分析結果顯示，調查期間侯友宜總聲量17.3萬則、郭台銘23.1萬則，在聲量上已呈現「侯下郭上」態勢。

TPOC指出，儘管侯友宜曾被視為國民黨內「最強諸侯」，獲得媒體高度矚目，只要是公開行程都會有媒體跟進報導，但調查期間的25天中，只有出訪新加坡期間的單日聲量連續贏過郭台銘；反觀郭台銘從本月初公布參選總統後，除當日創造5.4萬則超高聲量外，其餘大多數的日子聲量也勝過侯，在短短不到1個月內，郭台銘的網路聲量就超越侯友宜25個百分點。

至於在網路好感度趨勢方面，TPOC分析，侯友宜近期訪問新加坡，頗有爭取總統提名的味道，但市長不在新北市坐鎮期間，新北市政卻出包連連，一下新北淡水區發生住宅火警造成4死意外，一下新北土城、板橋接連發生重大槍擊案，隨後又有新北五股斷橋事故，遭指治安和公安都亮起紅燈，這也導致侯友宜的網路好感度在訪星後不增反減。

TPOC指出，原本侯友宜好感度巔峰還有0.59，訪星期間竟下降至本月最低點的0.3，恐怕是民眾意識到新北市政沒有這麼完美，出紕漏連連，引來不少侯友宜偏廢市政的罵聲。

TPOC表示，對比之下，郭台銘從4月18日宣布展開下鄉請益之旅，預告將安排北中南座談會後，好感度一度爆衝，從之前的0.47左右飆增至高峰1.04，遠超侯友宜同期表現，不僅在總體聲量表現領先侯友宜，就連好感度方面，兩人也產生明顯的差距。