博弈集團懷疑下線吞帳！4煞綁人「燒鍋鏟燙下體」　悶死丟包旅館

▲4名男子因為網路簽賭債務不清，將下線活活悶死。（圖／民眾提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台中市太平區2021年發生一起驚悚命案，27歲康姓男子與人合夥經營網路簽賭，並擔任下線角色，但被懷疑帳目不清，遭到張、蔡、邱及董姓4名男子押至摩鐵，4人不但持鋁棒將他打成傷，還用燒燙鍋鏟烙燙下體，最終康男被衣物悶住口鼻缺氧而死，並遭棄屍在太平一家汽車旅館。法院27日判4人8年至10年6月不等徒刑。

根據判決書，該博弈集團李姓幹部懷疑康男經手的帳目不清，於是指示張、蔡、邱及董男4人，將康男約在北屯區一家汽車旅館談判，過程中4人不滿康男一再推託，拿不出錢，有人徒手、有人拿鋁棒毆打康男，甚至用繩索、膠帶及浴巾將他綑綁，並購買卡式瓦斯爐將鍋鏟燒熱，烙燙康男下體、四肢等全身多處，造成康男當場痛暈。

後來入房時間已到，幾人強押康男上車離開，準備到另一間旅館，由於康男在車上不斷掙扎、嘗試呼救，邱男便以康男上衣悶住口鼻，不料用力過猛，康男奄奄一息，4人於是將康男丟棄在太平一家汽車旅館房間內離去，等到房務員要整理房間時，康男已經不治。

檢方相驗發現死者全身多處瘀青、烙印痕跡，經過解剖後得知死因是慢性缺氧，也就是被悶死。法官一審認為，董男等4人將康男凌虐致死，手段殘暴，依傷害致死判4人9年至9年8月不等；二審27日撤銷原判決，改依傷害致死罪判張、蔡、邱及董男各8年、8年、8年2月及10年6月徒刑。