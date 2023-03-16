炒飯正妹遭淫媒盯上！開這價碼陪睡科技業高層　她作嘔：鍋鏟打爆

▲外型亮麗的林彤還煮了一手好菜，擄獲大批網友的心。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市樹林一間熱炒店女廚師「林彤」近日在網路上爆紅，有著火辣身材與精湛廚藝的她短時間內擄獲大批網友的心，許多人為了吃她的炒飯紛紛到餐廳排隊，但淫媒也藉此找上門來，透過臉書私訊林彤並開出伴遊的價格！林彤看到文字訊息當場傻眼，她表示，「這種淫媒如果出現我面前，我一定拿鍋鏟打爆。」

▲為了揮動鍋鏟，林彤吃了不少苦，手腕也受傷。（圖／記者陳雕文攝）

現年27歲，來自台中的林彤，因擔任活動主持人與平面廣告模特兒，北上打拼賺錢。後來遭遇疫情的衝擊，各項活動與廣告量銳減，因此林彤決定把自己的興趣「下廚」培養成第二專長，除了跟媽媽學習各項家常菜，還積極研習刀工與炒飯，經過2年的嚴格訓練，各種料理都已經難不倒她。

▲淫媒找上林彤還開出伴遊（陪睡）價格令她傻眼。（圖／連先生提供）

瞬間成為大家關注的焦點，林彤又驚又喜，並令她想不到的是，竟有情色媒介跟她接觸，想以伴遊名義邀她到香港，陪某位科技公司高層玩三天兩夜，最高酬勞可拿30萬元，但其實說穿了就是「陪睡」，林彤傻眼表示，「這真的很噁心。」

林彤還說，「這種淫媒如果出現我面前，我一定拿鍋鏟打爆，真是害人不淺！還有，請淫媒不要再來私訊了，我會報警的！」