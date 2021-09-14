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社會 社會焦點 保障人權

獨／6歲兒眼眶黑全身瘀青　生母心碎提告...前夫坦承動手：為他好

▲單親兒疑似受虐被打。（圖／沈女提供）

▲單親兒疑似受虐被打。（圖／沈女提供）

記者唐詠絮／彰化報導

《東森新媒體ETtoday》接獲投訴， 1對單親王姓兄弟(9歲、6歲)疑似長期被家暴，母親沈女拿著驗傷診斷書哭訴著說，兒子的監護權判給前夫，上週要帶小兒子返家慶生，發現他全身都是新舊傷痕，眼周也都黑青，一問小孩才知道深夜被叫起來用雞毛撢狠揍，她看的非常難過，因此報警提告。

沈女(32歲) 從事美容業，2小孩從小是鹿港外婆帶大，與王姓前夫(32歲)2年前離婚後，北上謀職，王父家經營鋼鐵工廠，家中經濟優渥，兒子監護權全判給了和美夫家。

▲單親兒疑似受虐被打。（圖／沈女提供）

▲沈女出示與前夫的對話。（圖／沈女提供）

沈女痛訴，他已經好幾個月沒有看到兒子，上週末帶小兒子返家與外婆一起慶生時，先是看到他眼周已經發紫，再脫下衣服跟褲子檢查，發現他從屁股以下半身都是黑青，許多長達10公分以上的瘀青，一問哥哥才知道，睡著的弟弟被拖起床，「為何沒把書包整理好」，接著就是一陣暴打，弟弟一直哭一直哭。

▲單親兒疑似受虐被打。（圖／沈女提供）

▲沈女到鹿港及和美警分局報案。（圖／沈女提供）

接案的徐奕說，這些重疊的新舊傷痕，應該有10多次之多，沈女上午為2兒子請假，到警局報案並為小孩申請保護令，小孩看起來個性開朗樂觀，沈女說，前夫每周二、五要小孩自己洗衣服、曬衣服，有一次還用炒菜的塑膠鏟打到斷掉，換用湯勺打，功課沒寫好就讓他手拿4公斤洗衣精半蹲2小時，她已經無法忍受了，這次是用雞毛撢揍，下次不知道會用甚麼可怕的手段。

▲沈女出示小兒子驗傷單。（圖／記者唐詠絮攝）

▲沈女出示小兒子驗傷單。（圖／沈女提供）

知道兒子被打後，沈女也曾為此與前夫爭論，前夫說「一切都是為他(指兒子)好」，但兒子頻頻被爆打，還有一次得知弟弟不小心撞到桌子，前夫還說「撞不夠大力」，還要重複去撞桌子；沈母心碎說，「萬一撞到腦死該怎麼辦」，用這種方式教育小孩真的令人髮指。

對於前妻的種種指控，王男說，2小孩個性非常活潑，他管教上也相對嚴厲，不諱言這次拿雞毛撢打確實是過當，但是當天是因為學校老師打電話說，小孩排路隊要回家時，卻跑到大馬路上，這件事小孩返家後隻字不提，他才會打他。

▲單親兒疑似受虐被打。（圖／沈女提供）

▲沈女與2子相擁。（圖／記者唐詠絮攝）

王男強調，他不是一個經常會打小孩的人，平日也都很疼愛他們，都是為了他們兄弟倆行為未來能更好，為了訓練2子獨立要兒子洗衣服，對於處罰撞桌一事則不承認，也已經知道對方要提告，他現在很擔心兒子已經2天沒去學校上課，聯絡前妻也置之不理不願溝通，一切就靜觀其變，但他絕不會讓出愛子監護權。

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