好市多神級餐包價格又變了！會員見「這一更動」嘆：不敢買

▲好市多的餐包變大包，價格也跟著上漲。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者柯振中／綜合報導

好市多有販售許多商品，其中餐包這個品項十分受到歡迎。近日好市多餐包出現一些改變，價格略為上漲、數量也變得更多，但會員們看到以後，反而直呼「不敢再買」，原因曝光後，令人哭笑不得。

一名女子在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，她日前到好市多購物時，發現好市多的餐包價格有所調漲，前兩次購入時，價格分別為99元、115元，現在則是上漲到了139元。

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▲好市多商品五花八門，許多會員常常一站式滿足家庭生活需求。（示意圖／記者劉維榛攝）



不過，女子同時也表示，雖然漲價了，但整袋餐包看起來也變得更大包。而根據後方的立牌數據，能發現以往餐包都是36入裝袋販售，現在則是變成48入裝袋販售。

眾多會員看到這項改變，雖然似乎變得更超值，但也無奈直言，48顆真的太多，不但難以存放，也很難在期限內全部吃完，「48真的吃不完，我寧願貴一點少一點，真的沒空間冰」、「為什麼要變大包？而不是維持99元，然後變小包，我都因為36顆太多而不太敢買，現在變48顆，真的沒辦法買了」、「如果是24顆賣69我大概會繼續買吧。這麼大袋是要怎麼吃啊」、「記得原來是36個…現在48個…真的不用這麼大包呀！」