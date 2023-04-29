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好市多開「專屬櫃台」退綜合莓！中鏢會員氣炸　怒喊連署提告

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多開設綜合莓專屬退貨櫃台。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多近期主動向食藥署報驗賣場商品「冷凍三種綜合莓」檢出A肝病毒陽性，28日已立即配合通知會員召回該商品。有會員當天趕緊前往退貨，PO出「專屬退貨櫃台」的照片，回報退貨迅速、不到1分鐘，話題引發議論。

有會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，只見好市多為此次事件開設「KS冷凍綜合三種綜合莓 專屬退貨櫃台」，發文會員則回報，不到1分鐘就退貨完畢。照片一出，有人不滿留言，「三年沒續卡，為了買某樣商品續卡進去，一起買了莓果，他X的就中獎了」、「我也是買了這批、吃完一包半了，幾乎都是孩子吃的……快擔心死了……」、「才剛吃完整包，大多是打成冰沙給孩子吃，實在讓人生氣。」

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也有會員直批，「只有退貨，都沒賠償，消費者當冤大頭？」「我是大腸癌患者，為了保命健康點，買三色莓打精力湯喝，請問退貨就可以解決問題？」「只是退貨而已，那吃了出事的人自認倒楣？」「好市多應該主動聯繫客人，而不是在那裡等客人啊！」「只有退費真的不夠，朋友用莓果做了其他產品，結果整批都不能用，其他的材料成本跟時間誰來賠償？」

眼見留言處怒火狂燒，有會員想號召連署提告，「Costco不應該等我們退貨，而是應該主動連絡我們有購買的人！有人願意連署告他嗎？我大前天上吐下瀉，前天續拉，這二天食慾不好，下周要來去大醫院」、「除了退貨機制，應該負責追蹤購買會員，請消費者做A肝檢查及賠償，不是退貨就能解決問題，應對消費者的健康權益損害賠償。」

▲▼好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

▲好市多輸入之「科克蘭冷凍三種綜合莓」抽驗檢出A肝病毒陽性。（圖／食藥署提供）

據了解，食藥署南區管理中心副主任蔡佳芬表示，食藥署監控國際食品警訊，美國近期發生A肝群聚事件，經美國FDA調查可能是冷凍莓果產品造成汙染，便啟動邊境、後市場查驗。好市多股份有限公司便向食藥署報驗「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓（產地：智利，規格：1.81 kg/包）」，沒想到檢出A肝病毒陽性。

食藥署表示，違規產品總計進口17,431.78公斤，目前尚庫存367.43公斤（203包），好市多已將違規產品全數下架，食藥署已請衛生局監督業者完成後續回收銷毀作業，並依法處辦，維護消費者相關權益。

食藥署說明，A型肝炎的潛伏期約15～50天，平均為28～30天。蔡佳芬提醒，如果吃到同批號產品，民眾要自我監測60天，如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適、黃疸等疑似急性A肝症狀，要趕快就醫且告知飲食史，以利醫師評估感染情況和採檢。因A型肝炎屬法定傳染病，疾病管制署亦已啟動相關措施。

好市多28日傍晚發出說明如下：

1.於2023/03/2至2023/04/11這段期間所販售之商品#1010598科克蘭冷凍三種綜合莓，其中部分商品（有效期:2023.9.19）經檢出A型肝炎病毒汙染，好市多主動向食藥署報驗後，立即配合通知會員召回該商品。

2.若好市多會員持有該商品，請立即停止使用，並請攜帶商品和會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨作業。

好市多於收到衛生局通知後，已立即將該商品從賣場及線上通路全數下架，現為好市多配合衛生局進行商品召回。造成會員的不便，好市多深感抱歉，好市多將盡全力協助會員辦理退貨程序，以維護會員之權益。

請洽台灣好市多客服中心449-9909（市話請直撥不加區碼，手機撥打請加02，服務時間：週一至週日9:30am~9:30pm）。

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