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好市多呼籲會員「立即停止食用」！綜合莓驗出A肝病毒開放退貨

▲▼好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

▲好市多進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

記者林育綾／台北報導

好市多近期主動向食藥署報驗「KirklandSignature科克蘭冷凍三種綜合莓(產地：智利，規格：1.81kg/包)」檢出A肝病毒陽性。今（28）日好市多表示，已立即配合通知會員召回該商品，呼籲消費者立即停止使用，並攜帶商品和會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨作業。

食藥署表示，違規產品總計進口17,431.78公斤，目前尚庫存367.43公斤(203包)，好市多已將違規產品全數下架，食藥署已請衛生局監督業者完成後續回收銷毀作業，並依法處辦，維護消費者相關權益。

另外，A型肝炎的潛伏期約15～50天，平均為28～30天，食藥署提醒，如果吃到同批號產品，民眾要自我監測60天，如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適、黃疸等疑似急性A肝症狀，要趕快就醫且告知飲食史，以利醫師評估感染情況和採檢。因A型肝炎屬法定傳染病，疾病管制署亦已啟動相關措施。

▲▼好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

▲好市多向會員召回該商品。（圖／食藥署提供）

好市多今（28）日傍晚也發出說明如下：

1.於2023/03/2至2023/04/11這段期間所販售之商品#1010598科克蘭冷凍三種綜合莓，其中部分商品(有效期:2023.9.19)經檢出A型肝炎病毒汙染，好市多主動向食藥署報驗後，立即配合通知會員召回該商品。

2.若好市多會員持有該商品，請立即停止使用，並請攜帶商品和會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨作業。

好市多於收到衛生局通知後，已立即將該商品從賣場及線上通路全數下架，現為好市多配合衛生局進行商品召回。造成會員的不便，好市多深感抱歉，好市多將盡全力協助會員辦理退貨程序，以維護會員之權益。

請洽台灣好市多客服中心449-9909（市話請直撥不加區碼，手機撥打請加02，服務時間：週一至週日9:30am~9:30pm）。

▲▼ 好市多 。（圖／記者項瀚攝）

▲好市多呼籲消費者立即停吃，可將貨品帶到鄰近好市多賣場退貨。（圖／記者項瀚攝）

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