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超市攔截路人「主動幫付錢」被狂拒　妹子哭了：只是想做好事

▲▼英國女子想幫陌生人付錢被拒。（圖／翻攝TikTok@millyg_fit）

▲艾蜜莉亞想幫陌生人付錢，卻被連番拒絕，忍不住落淚。（圖／翻攝TikTok@millyg_fit）

記者吳美依／綜合報導

英國女子艾蜜莉亞（Amelia Goldsmith）決定做點好事，於是在超市隨機找上正要結帳的陌生顧客，提議幫對方付錢。未料連續詢問好幾人都被當場拒絕，她內心感到非常挫折，在鏡頭前談及此事時，忍不住落淚。

艾蜜莉亞前往倫敦某間聖斯伯里超市（Sainsbury's）展開慈善挑戰，還特地挑選星期三，希望「在一周之間的低迷時刻讓某人振作起來」，但仍坦言「我只希望他們不要把我當成怪胎。」

艾蜜莉亞來到收銀台附近，以親切和藹的態度詢問多名顧客，卻被每一個人拒絕了。第一名男子聽見這個提議，立刻疑惑反問「為什麼？」，聽完原因後語帶不滿地拒絕。第二名女子毫不猶豫婉拒，第三名女子嚇了一跳，還說這份善心應該用在別處，「世界上有更多值得的人」。

@millyg_fit in hindsight i can see why people can react differently to this, but my intentions were purely to brighten up someones day i’m still super happy with what I ended up doing and i’ll do more of it for sure #storytime #vlog #makesomeonesday #foodshop ♬ Dandelions Ruth B - CIMON PAWRET

艾蜜莉亞開始感覺「尷尬並被批評」，但不希望什麼都沒做就離開，於是買了一堆義大利麵和罐裝醬料，捐入該超市的食物銀行，此時終於聽到一位陌生人肯定，「上帝保佑妳！」

艾蜜莉亞把挑戰過程拍成TikTok影片，但談及屢遭拒絕的經歷時，似乎完全無法理解。她淚眼汪汪地說，起初以為大家都會很感激並高興地不得了，「但顯然這並不順利…我真的不知道發生了什麼事」，但仍然很開心把食物捐給需要的人。

網友對此反應兩極，但大多數留言批評艾蜜莉亞的行為太做作，「我覺得妳在網路上分享妳的善行，更可能是為了滿足妳的自尊，而不是為了別人」，但也有人稱讚她的努力，「妳是最純真最甜美的人，我很遺憾妳得到這種反應，但絕不要因此退縮。」

也有網友認真分析挑戰失敗的原因。一些人認為，這是因為當地居民生活環境較好，並不需要這類善行。另一些人認為，路人知道艾蜜莉亞正在拍影片，才會拒絕這項提議。

 

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