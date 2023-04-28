全國僅56人！疫期衝鋒陷陣守專責病房　林雯馨獲頒模範勞工  

▲▼門諾醫院護理師林雯馨，在疫情爆發時，帶領團隊堅守防疫專責病房，用心守護患者，獲頒全國模範勞工。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣新冠疫情歷經3年多挑戰，防疫終於回歸常態化，門諾醫院護理師林雯馨，在2020年疫情爆發時，衝鋒陷陣帶領單位團隊堅守防疫專責病房，用心守護患者，期間還協助確診孕婦誕下健康寶寶，將自己置之度外，為病患傳遞無比愛與勇氣的她，受到勞動部肯定，獲頒全國模範勞工。



勞動部28日舉辦「112年全國模範勞工表揚典禮」，全國共計56人獲獎，接受行政院長陳建仁表揚，肯定他們對於國家發展和社會經濟的努力與貢獻，其中門諾醫院護理師林雯馨，因在醫護專業領域奉獻心力，成為所有勞工的精神與典範，拿下「企（產）業勞工組」模範殊榮。





林雯馨投身護理工作超過15年，職涯中多次獲選優良護理人員，她在加入感染管制學會後，更成為傳染病防治醫事支援人力教育訓練的重要師資，並擔任門諾內科病房護理長，2020年疫情爆發，隨即召集單位護理師、照服員成立防疫專責病房，夙夜匪懈專注在防疫及照護確診病患的工作上。





林雯馨將「配合政府政策，管理自己的行為」理念奉為圭臬，配合中央疫情指揮中心最高規格的防疫規範，傳承相關經驗給院內各單位參考，協助築起門諾醫院抗疫的堅強堡壘，隨後還擔任護理部品管組一員，參與院內病安工作，監測所有異常事件及感染指標。



「防疫，我願意！」林雯馨說，當時面對的是一場戰役，病房確定成為防疫病房後，她召集單位組員投入時，沒有一個人拒絕，且大多已婚且有小孩的她們，都願意挺身而出、待在最前線，成為一群勇敢的戰士。

▲今年全國模範勞工表揚，全國共計56人獲獎，林雯馨名列其中。



她說，這一路感謝所有醫護團隊的相互支持，讓防疫病房順利運行，在照護上，除了醫病還醫「心」，帶著病人禱告，讓患者不因染病而難過，大家一直堅守岡位，直到最後一名確診病患康復出院，也謝謝外界的肯定，對於臨床工作人員來說，是很大的鼓舞，未來「門諾人都會繼續努力」，持續守護東部醫療。



門諾醫院護理部主任林雅蘋說，林雯馨工作態度認真、盡責，對單位有多項貢獻，2005年到門諾時，先在亞急性呼吸照護病房服務長達12年，後來轉到內科病房，在防疫期間，為專責病房貢獻心力，承擔許多重要任務，備受醫院、患者及家屬肯定，如今獲獎實至名歸，門諾醫院與有榮焉。