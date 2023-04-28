「護濕辣嬌」露陰直播！幫老人打手槍狂收抖內　賺25萬全被沒收

▲台南1所養護機構女工作人員自稱「護理師」，竟對男住民「打手槍」直播賺錢，1個半月賺25萬。（圖／翻攝自網路平台）

記者蔡怡萍／台南報導

台南市某私立老人長照機構，去（2022）年8月間爆出有護理師在上班期間，以暱稱「護濕辣嬌」開色情直播賺外快，不僅裸露胸部、拿按摩棒自慰，為收取更多抖內贊助，還直播替機構內的男住民「打手槍」畫面，1個半月就賺進25萬，台南地院審後依網際網路供人觀覽猥褻影像罪，判護理師拘役50日，可易科罰金，而她開直播被抖內的25萬，也全部被宣告沒收。

據了解，該老人長照機構去年8月間，有一名27歲女工作人員自稱「護理師」，以暱稱「護濕辣嬌」利用上班之際，在機構的辦公室甚至病房內，在付費平台開直播賺外快，為吸引會員點播聊天，不僅言語極盡情色，女直播主還會自慰撩會員心緒，甚至為拿到會員贊助禮物，對養護機構內的男住民「打手槍」，吸引不少會員點播觀看，卻也引發爭議，有會員認為不尊重住民而爆料，而讓此事曝光。

而台南市社會局事後查出，該女員工並非護理師，而是機構內女員工，立即將該員工停職；檢察官調查也發現，女子開色情直播約1個半月的時間，就賺進25萬，女子訊後坦承不諱，依涉犯妨害風化罪嫌將她起訴。

法官審後，認為女子用色情直播賺取金錢，敗壞社會善良風俗，考量她坦承犯行、動機，素行尚可，以網際網路供人觀覽猥褻影像罪，判處拘役50日，可易科罰金5萬元，至於直播收入25萬也全部沒收，全案還可上訴。