杯水論跟蔡英文表述差異不大？　郭正亮：綠營是嫌侯友宜品牌太差

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

新北市長侯友宜日前提出「杯水論」，形容杯子是中華民國、台灣是水，兩岸要平等、尊嚴、友善、務實的交流，才能避免杯破水覆。前立委郭正亮27日表示，侯友宜這個表述與總統蔡英文差別不大，當蔡英文說「中華民國台灣」，也是有「中華民國」這四個字。不過，民進黨不能接受侯友宜杯水論的原因，是因為對他們來講，「中華民國不是杯子而是杯墊，或是杯墊上的那張紙，要有品牌的，但綠營現在嫌侯友宜品牌太差，不是星巴克。」

郭正亮在《新聞大白話》中指出，侯友宜應該要坦白這就是當年《聯合報》副董事長黃年的比喻，黃年當時所提出的「杯子理論」主要在說「中華民國是一個法律架構」，後來很多政治人物都用類似的話在表達，只是不一定用「杯子跟水」，會說「中華民國是我們的國家，台灣是我們的家園」，就是這個意思。

郭正亮進一步說明，這就是說「台灣就是我們的社會，我們的認同，我們的家園，中華民國是我們的法律架構」，只是後來黃年用「杯子跟水」來形容，杯子裡裝的「水」就是在台灣實際的生活的狀態，包括各種認同、價值，還有大家所珍惜的東西，大概是這個意思。

「侯友宜這個表述跟蔡英文差別不大」，郭正亮解釋，當蔡英文說「中華民國台灣」，也是有「中華民國」這四個字，而蔡英文講的「中華民國」是什麼？難道不是一個杯子嗎？難道不是一個法律架構嗎？請問民進黨有修憲嗎？所以不要以為差別很大，不然為什麼要講「中華民國台灣」？

郭正亮補充，蔡英文在各種正式的演講中，也都是中華民國跟台灣互用，稍微正式的時候，就會把「中華民國台灣」連在一起講，那為什麼她不把中華民國丟掉？因為蔡英文是學法律的，她比較忠於法律，就要按照法律講話。

郭正亮舉例，賴清德曾說「台灣跟中國希望成為兄弟之邦」，這個就已經不是蔡英文論述了，蔡英文講一定會說「中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，希望我們能夠成為兄弟之邦。」蔡英文如果要用「兄弟之邦」的話，她也會這樣嚴格表述，不會講「中國」這個字眼，因為這個字眼就不是法律上的概念，台灣也不是一個法律的架構，台灣目前的法律架構就是中華民國，除非民進黨現在反對，認為中華民國不做為法律架構。

郭正亮再舉，有朋友跟他說，民進黨不能接受侯友宜杯水論的原因，是因為對民進黨來講，「中華民國不是杯子是杯墊，或者是杯墊上的那張紙，要有品牌的，但綠營現在嫌侯友宜品牌太差，不是星巴克。」