陪李察訪團品嚐台灣美食　蔡英文：壓力大！拿出實力擄獲外賓的心

▲總統蔡英文與法國參議院副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）訪團赴台北市萬華吃美食。（圖／總統府提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文28日會唔法國參議院副議長暨友台小組主席李察(Alain Richard)後，陪同訪問團前往萬華品嚐台灣道地美食。蔡英文表示，要帶法國人吃美食，壓力真的很大，台灣人要拿出實力，才能擄獲外賓的心。因此，她選了萬華知名刈包與滷肉飯招待，強調「台灣的道地美食，有躍上國際舞台的魅力和實力。」

蔡英文昨日透過臉書發文表示，「有朋自法國來，道地美食最對味！今天，我帶法國參議院副議長李察及訪團的貴賓，在台北萬華吃小吃，體驗台灣的飲食文化。」

蔡英文直言，要帶法國人吃美食，壓力真的很大，台灣人要拿出實力，才能擄獲外賓的心。因此，她特地選了兩家很有名的小吃，分別是華西街的「源芳刈包」，以及以滷肉飯聞名的「小王煮瓜」，並向外賓介紹，刈包就是「台灣的漢堡」，滷肉飯則是來台灣必吃的美食。蔡英文也大讚，這兩家小吃店都曾獲得米其林必比登推薦，證明台灣的道地美食，有躍上國際舞台的魅力和實力。

蔡英文強調，台灣和法國，除了都是美食強國外，也共享民主、自由的價值，更是彼此重要的經貿夥伴。她很感謝包括法國在內的G7外長會議，在這個月發布聯合聲明中重申台海和平穩定的重要性，並支持台灣的國際參與，期盼法國來的朋友，喜歡台灣的美食與文化，未來繼續共同合作，提升台法雙邊關係。