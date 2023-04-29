　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陪李察訪團品嚐台灣美食　蔡英文：壓力大！拿出實力擄獲外賓的心

▲▼總統蔡英文與法國參議院副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）訪團赴台北市萬華吃美食。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文與法國參議院副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）訪團赴台北市萬華吃美食。（圖／總統府提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文28日會唔法國參議院副議長暨友台小組主席李察(Alain Richard)後，陪同訪問團前往萬華品嚐台灣道地美食。蔡英文表示，要帶法國人吃美食，壓力真的很大，台灣人要拿出實力，才能擄獲外賓的心。因此，她選了萬華知名刈包與滷肉飯招待，強調「台灣的道地美食，有躍上國際舞台的魅力和實力。」

蔡英文昨日透過臉書發文表示，「有朋自法國來，道地美食最對味！今天，我帶法國參議院副議長李察及訪團的貴賓，在台北萬華吃小吃，體驗台灣的飲食文化。」

蔡英文直言，要帶法國人吃美食，壓力真的很大，台灣人要拿出實力，才能擄獲外賓的心。因此，她特地選了兩家很有名的小吃，分別是華西街的「源芳刈包」，以及以滷肉飯聞名的「小王煮瓜」，並向外賓介紹，刈包就是「台灣的漢堡」，滷肉飯則是來台灣必吃的美食。蔡英文也大讚，這兩家小吃店都曾獲得米其林必比登推薦，證明台灣的道地美食，有躍上國際舞台的魅力和實力。

蔡英文強調，台灣和法國，除了都是美食強國外，也共享民主、自由的價值，更是彼此重要的經貿夥伴。她很感謝包括法國在內的G7外長會議，在這個月發布聯合聲明中重申台海和平穩定的重要性，並支持台灣的國際參與，期盼法國來的朋友，喜歡台灣的美食與文化，未來繼續共同合作，提升台法雙邊關係。

▲▼總統蔡英文與法國參議院副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）訪團赴台北市萬華吃美食。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文與法國參議院副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）訪團赴台北市萬華吃美食。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文與法國參議院副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）訪團赴台北市萬華吃美食。（圖／總統府提供）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
詐團反被騙！　車手收到「470萬假鈔」傻眼
台積電美國新廠失火！　廠房冒濃煙
預約全滿！4男人走進「越式洗髮」見奇觀　這類人超多
好市多開「專屬櫃台」退綜合莓！　會員吃下肚氣炸了
快訊／韓女遊台慘死！　脖子有勒痕
快訊／淡大交換生「誤食老鼠藥」命危　校方回應了！
24歲淡大交換生命危　善款湧入！募款短短3天達標

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

杯水論跟蔡英文表述差異不大？　郭正亮：綠營只是嫌侯友宜品牌太差

侯友宜反對警察軍事化　林右昌遺憾：以訛傳訛的說法沒必要

反對警察軍事化　蔣萬安：警察最重要任務是打擊犯罪、維護治安

TB-001繞飛台灣北東南空域　江啟臣：府方勿對不對稱作戰毫無對策

民進黨大安區立委徵召誰？　答案在國民黨「全民調問題」中

TPOC／最強母雞？侯友宜訪星「一原因」好感度跌　聲量輸郭台銘下鄉

陪李察訪團品嚐台灣美食　蔡英文：壓力大！拿出實力擄獲外賓的心

侯友宜喊勞動節全國統一放假　人事總處：配合內政部研議

遭陸委會批「在希臘失態」　馬辦：見笑轉生氣！惡意扭曲談話

整合成功？陳時中喊話英賴結合　賴系立委讚：對2024是一大利多　

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

漫威最團（吵）結（鬧）的天團！ 《星際異攻隊3》將踏上最後的征途！？

萌弟展現精湛停車技術　熟練換擋＋專注調角度

杯水論跟蔡英文表述差異不大？　郭正亮：綠營只是嫌侯友宜品牌太差

侯友宜反對警察軍事化　林右昌遺憾：以訛傳訛的說法沒必要

反對警察軍事化　蔣萬安：警察最重要任務是打擊犯罪、維護治安

TB-001繞飛台灣北東南空域　江啟臣：府方勿對不對稱作戰毫無對策

民進黨大安區立委徵召誰？　答案在國民黨「全民調問題」中

TPOC／最強母雞？侯友宜訪星「一原因」好感度跌　聲量輸郭台銘下鄉

陪李察訪團品嚐台灣美食　蔡英文：壓力大！拿出實力擄獲外賓的心

侯友宜喊勞動節全國統一放假　人事總處：配合內政部研議

遭陸委會批「在希臘失態」　馬辦：見笑轉生氣！惡意扭曲談話

整合成功？陳時中喊話英賴結合　賴系立委讚：對2024是一大利多　

杯水論跟蔡英文表述差異不大？　郭正亮：綠營只是嫌侯友宜品牌太差

希臘優格vs.希臘式優格「差1字差很多」！吃對會瘦　還能防骨鬆

侯友宜反對警察軍事化　林右昌遺憾：以訛傳訛的說法沒必要

好市多莓果驗出A肝病毒！專家曝「常中鏢」原因　預防只有1招

嘉義女晚飯後外出巡田水未歸　警消水稻田救起送醫

8歲就完登14座百岳！基隆女童流利英文對答企鵝妹　超狂背景曝光

氣候異常超前部署！　南消第三大隊與區公所攜手防汛

今夏必備5款時髦涼鞋　MIU MIU厚底俏皮可愛、CHANEL浪漫值爆表

反對警察軍事化　蔣萬安：警察最重要任務是打擊犯罪、維護治安

TB-001繞飛台灣北東南空域　江啟臣：府方勿對不對稱作戰毫無對策

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

總統參選人又+1！前台南縣長宣布參選2024

新加坡受益陸客「台灣還是零」　連勝文挺張國煒

馬英九稱不想台灣成香港！喊話中國停止1件事

獨／藍委溫玉霞不連任　盼世代交替

陸委會批馬在希臘失態　令國人無法容忍

賴清德「信賴之友會」壓軸插旗新北　藍民代嘆擋不住：真的無能為力

澎湖6煞為何囂張？　他憶類似案件僅4萬交保：當時惡煞是51槍案主謀

即／陳致中最新1189字聲明曝心情

陳時中出任農業部長？　吳子嘉爆：陳吉仲不會哭！可以當副的

侯友宜喊勞動節全國統一放假　人事總處：配合內政部研議

整合成功？陳時中喊話英賴結合　賴系立委讚：對2024是一大利多　

指揮中心將退場　徐巧芯提「5問」狠批：陳時中沒給答案也沒道歉

遭陸委會批「在希臘失態」　馬辦：見笑轉生氣！惡意扭曲談話

他挖「天坑」建商關係圖：楊文科說清楚！

更多熱門

相關新聞

遭陸委會批「在希臘失態」　馬辦：見笑轉生氣！惡意扭曲談話

遭陸委會批「在希臘失態」　馬辦：見笑轉生氣！惡意扭曲談話

前總統馬英九赴希臘參加「德爾菲經濟論壇」（Delphi Economic Forum）演說時提及「2016年民進黨主席蔡英文接任總統後，兩岸政策幾乎都變了，變得更糟」、「九二共識的存在，就是兩岸和平的護欄」等，引發陸委會批評。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑29日反擊，陸委會惡意扭曲談話，很顯然極不願意國際聽到馬前總統的發聲，「見笑轉生氣」。

整合成功？陳時中喊話英賴結合　賴系立委讚：對2024是一大利多　

整合成功？陳時中喊話英賴結合　賴系立委讚：對2024是一大利多　

民眾黨團指蔡英文勞動政見近8成跳票　賴香伶：把民眾當嘴邊肉？

民眾黨團指蔡英文勞動政見近8成跳票　賴香伶：把民眾當嘴邊肉？

台海很寬　容得下兩岸共存？

台海很寬　容得下兩岸共存？

尹錫悅白宮晚宴清唱《美國派》　蕭美琴笑虧蔡英文：無法超越他

尹錫悅白宮晚宴清唱《美國派》　蕭美琴笑虧蔡英文：無法超越他

關鍵字：

蔡英文李察源芳刈包小王煮瓜

讀者迴響

熱門新聞

快訊／鼓鼓首度官宣「與大元10年戀情」：你是我的

紅極一時跌下神壇！爆紅社群宣布：裁員50%

碩士爸被小一數學題考倒　兒1句侮辱性極強

女狂感染…內診「原始黑森林」整片炸出：媽說不能剪

撿到小萌汪　10個月養成30KG巨獸

辣人妻到警局探視！色警2度性侵喊：我愛妳

越式洗髮「全餐1500元」　內行人揭1條龍服務

圍毆澎湖孝子！當事人：怕他肇逃

自稱台灣妹喊「財富密碼」陸網友挺不下去

澳24歲男留學台灣　誤食老鼠藥命危

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

Nikita干擾罰球出新招！

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

百想／《禹英禑》朴恩斌勇奪大賞！

女除完毛冒毛囊炎！醫嘆：少做這步

更多

最夯影音

更多
林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛
Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面