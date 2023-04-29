侯友宜稱勞動節全國放假　林右昌：與工商、勞工團體有關需凝聚共識

記者陳家祥／台北報導

新北市長侯友宜昨在議會備詢時稱，51勞動節應該鼓勵全國都放假，引發討論。對此，內政部長林右昌29日受訪說，放假這個事情也不只是放假，會牽扯到整個全年的總放假的時數，也會跟工商團體、勞工團體都有關係，所以有待立法院，朝野還有委員們的一致共識之後，再做進一步安排。

人事行政總處昨回應，因涉及內政部主管之「紀念日及節日實施辦法」，又立法院部分委員對於紀念日及節日放假日數之提案，尚無共識，仍須廣泛聽取各界意見，審慎衡酌，人事行政總處將配合內政部研議。

人事行政總處表示，現行紀念日及節日之放假規定，依內政部訂頒之「紀念日及節日實施辦法」第5條規定，勞動節勞工放假。另依《勞動基準法》第37條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假。因此，目前適用《勞動基準法》人員，五一勞動節放假一天。

林右昌29日受訪表示，這個題目兩個月前在立法院已經討論過一次了，其實放假的事情大家都很關心，不過，現在全國放假的一個總日數是115天到116天，這個是2000年在討論週休二日時，立法院所做的一個附帶決議，「全國到底1年要放假幾天，可能要去做一個討論的修法，才能夠決定哪幾個假日要放假」。

林右昌指出，這一次的一個朝野修法很多人提出很多意見，各黨派還有各委員的提案，從增加放假12天到放假24天都有，不過這歧異很大，所以需要凝聚朝野的共識。

另外，林右昌也提到，放假這個事情也不只是放假，會牽扯到整個全年的總放假的時數，也會跟工商團體、勞工團體都有關係，所以有待立法院，朝野還有委員們的一致共識之後，再做進一步安排。

▲內政部長林右昌。（圖／記者陳家祥攝）

