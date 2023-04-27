好市多1款「神級醬油」被推爆！婆媽狂讚蒸蛋、涼麵都靠它：回購N次

▲網友大推這款鰹魚淡醬油 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者朱祖儀／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）販售商品多元，每每都能掀起討論。一名人妻近日就推薦一款醬油，透露女兒平時很喜歡吃超商的蕎麥涼麵，自從買了那瓶醬油之後，就能在家裡完美複製。不少人看到後也大讚，直說拌麵、煮菜、蒸蛋都可以用這瓶醬油，「已經回購N次了」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，先前去好市多買了一款從日本進口的「鰹魚淡醬油」，品嘗之後發現非常好吃，因為女兒非常喜歡吃超商的蕎麥涼麵，但平時都只吃麵、不吃配料，因此現在有了這瓶醬油，再自己煮蕎麥麵，就可以重現美味，小孩同樣吃得非常高興，還能省下不少錢。

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許多網友看到後也表示，「這個醬汁真的蠻萬用的，小朋友很愛這味」、「這瓶真的好用，我愛用多年，超市有小玻璃瓶裝的」、「這罐超好用，蒸蛋的好幫手，蒸瓜仔肉也很棒」、「這瓶好用，量不必多，要加水稀釋」、「這瓶真的很百搭，已經不知用掉幾罐了」、「這瓶真回購N次，之前有一陣子缺貨好久，冬天可以煮壽喜燒豚肉鍋、還有丼飯，夏天涼麵都用它」、「這瓶讚啦！但要記得放冰箱」。

還有人分享食譜，「我都用這瓶來蒸蛋，蛋跟水的比例1:2，然後依個人口味把部份水替換成醬汁，蛋液過篩後下去蒸就可以了，很好吃喔」、「夏天太熱，不想吃便當就把麵煮完冰鎮，再配上喜歡的泡菜，一口麵沾醬一口泡菜，吃不膩」、「鍋下點油，丟鴻禧菇炒一下，把雞蛋豆腐切塊丟進去，加這瓶再加點水攪一攪，豆腐熱了起鍋，超好吃的」、「我都加水稀釋，配上烏龍麵沾醬吃，夏天吃很清爽，我煮牛丼飯，也會加這個醬油下去搭配」。