▲好市多。資料照，與本文無關。（圖／記者劉亮亨攝）

記者曾筠淇／綜合報導

好市多的科克蘭衛生紙快閃特價！稍早有熱心網友分享優惠資訊，透露現在一串折扣30元，且活動只到明（29）日。消息曝光後，不少網友也留言直呼，「其實很貴，但有特價還是會買」、「昨天才去！太突然了吧」。

有網友在PTT的Lifeismoney板上，以「好市多科克蘭衛生紙折扣30」為題發文，直呼衛生紙又特價了，活動日期只有今、明兩天，折扣30元。稍早人在賣場的他也透露，難怪每台推車都放有一包以上的「紫包」。

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臉書粉專「好市多優惠資訊分享」也貼出相關資訊，圖片可見，科克蘭120抽、24包的三層抽取式衛生紙特價359元，優惠活動至4月29日，但數量有限，售完為止。

消息曝光後，底下網友紛紛表示，「昨天才去欸」、「哇咧～有這麼突然的嗎？昨天才去呢」、「漲價後又特價，不去買不行」、「真的！我早上去採購，每一個人推車都扛了兩、三袋」、「是真的蠻好用」、「感謝資訊！雖然一直漲，但這牌真的比較好用」、「這牌擦屁股好用」。

不過也有些網友搖頭，「貴的東西還是貴」、「很會掉屑」、「這價格不如買舒潔」、「紫舒潔+1，好市多很容易掉屑」、「最近一直特價，484（是不是）又要漲了」。

另也有網友直喊，「希望網購有同步！」而實際上，好市多的App確實有貼出優惠資訊，科克蘭120抽、72入的三層抽取式衛生紙目前特價1139元，折扣90元，不過除下來仍比現場購買貴一點。

▼App上也有貼出優惠資訊。（圖／翻攝自「COSTCO 好市多」App）

此外，如果不想出門，「東森購物」免加入會員、快速結帳頁面也有CP值超高的衛生紙可以選擇，東風極柔2層抽取衛生紙一包不用13元、舒潔棉柔舒適2層抽取衛生紙一包不到15元。