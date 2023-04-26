好市多特價背包「驚見日本收據」二手包？他挖出1鐵證：能知道是誰

▲特價背包內竟有「日本收據」，原PO質疑買到二手貨。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



網搜小組／劉維榛報導

包包曾去過旅行？一名網友抱怨，最近在好市多買千元筆電背包，殊不知回家檢查包包時，在裡頭挖出一張日本收據，讓他傻眼三條線之餘，又衝回賣場退貨。文章曝光後，引來千人關注外，其中有網友超狂找到店家照片，並笑虧「時間都有了，調監視器就知道是誰了！」

一名網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》貼出3張照片，他接著傻眼直呼，周一（24日）逛賣場時，看到一款「多功能商務筆電後背包」折扣320元，價格變為1269元CP值頗高，於是就心動買下來，豈料回家在包包裡面翻出一張日文收據。

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原PO不禁抱怨，「特價第一天買的新秀麗後背包，回家裡面摸出一張2023/3/13的淺草店購物收據...這樣算什麼？二手包嗎？」

▲今年3月13日的日文收據。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



文章曝光後，底下網友紛紛驚呼，「幫你去日本探過路，確定包包品質沒問題，信賴性Pass」、「被退貨過應該是福利品吧？至少要註明」、「3月13日背它在日本購物，回台之後再去退貨」、「你也放張收據拿去退」、「良品退貨，廠商回收沒檢查，重新又出貨」、「傻眼...出過國的包包」。

還有網友一看收據，超狂挖出店家照片與商品名，「都是買口罩...可能使用者是女生」、「時間都有了，調監視器就知道是誰了」；另有會員也分享，「上次去賣場看外套，還摸到口袋裡面有戴過的口罩」、「我曾買休閒褲，口袋有500元」。

事後，原PO又重回賣場退貨與新購一次，同時也詢問賣場關於退貨品上架的機制，「食品類退貨後一定會銷毀，但一般品則會看損壞狀況，評估可否重新上架。」聞言，原PO也好奇追問「裡面的日本藥妝收據...有無可能是被購買使用回國後辦退貨？」然而店員只給了一抹神秘微笑。

對此，原PO也呼籲，最好在賣場就先檢查包況，可判斷「新包的標牌/包內有白報紙/有新包的塑料味」，購買要更仔細檢查，畢竟白跑一趟浪費的時間成本不划算。

▼網友超狂挖出日本商家。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

