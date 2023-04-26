　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多特價背包「驚見日本收據」二手包？他挖出1鐵證：能知道是誰

▲▼ 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲特價背包內竟有「日本收據」，原PO質疑買到二手貨。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

網搜小組／劉維榛報導

包包曾去過旅行？一名網友抱怨，最近在好市多買千元筆電背包，殊不知回家檢查包包時，在裡頭挖出一張日本收據，讓他傻眼三條線之餘，又衝回賣場退貨。文章曝光後，引來千人關注外，其中有網友超狂找到店家照片，並笑虧「時間都有了，調監視器就知道是誰了！」

一名網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》貼出3張照片，他接著傻眼直呼，周一（24日）逛賣場時，看到一款「多功能商務筆電後背包」折扣320元，價格變為1269元CP值頗高，於是就心動買下來，豈料回家在包包裡面翻出一張日文收據。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO不禁抱怨，「特價第一天買的新秀麗後背包，回家裡面摸出一張2023/3/13的淺草店購物收據...這樣算什麼？二手包嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲▼ 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲今年3月13日的日文收據。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

文章曝光後，底下網友紛紛驚呼，「幫你去日本探過路，確定包包品質沒問題，信賴性Pass」、「被退貨過應該是福利品吧？至少要註明」、「3月13日背它在日本購物，回台之後再去退貨」、「你也放張收據拿去退」、「良品退貨，廠商回收沒檢查，重新又出貨」、「傻眼...出過國的包包」。

還有網友一看收據，超狂挖出店家照片與商品名，「都是買口罩...可能使用者是女生」、「時間都有了，調監視器就知道是誰了」；另有會員也分享，「上次去賣場看外套，還摸到口袋裡面有戴過的口罩」、「我曾買休閒褲，口袋有500元」。

事後，原PO又重回賣場退貨與新購一次，同時也詢問賣場關於退貨品上架的機制，「食品類退貨後一定會銷毀，但一般品則會看損壞狀況，評估可否重新上架。」聞言，原PO也好奇追問「裡面的日本藥妝收據...有無可能是被購買使用回國後辦退貨？」然而店員只給了一抹神秘微笑。

對此，原PO也呼籲，最好在賣場就先檢查包況，可判斷「新包的標牌/包內有白報紙/有新包的塑料味」，購買要更仔細檢查，畢竟白跑一趟浪費的時間成本不划算。

▼網友超狂挖出日本商家。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲▼ 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲▼ 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／淡水失業男舉槍轟頭亡！　母哭斷腸
快訊／台南「兩個女人的戰爭」結果！　賴惠員出線
蘇丹實驗室被佔！　WHO：存放「2病原體」恐爆生化危機
獨／黃國倫私密演唱會！　「全場頂流咖」驚呆網
快訊／王子回應戀情！　標記席惟倫喊話：妳倒是說說
快訊／八旗文化總編輯在陸被捕！　國台辦：涉「危害國家安全」
快訊／聯華惡火奪7命　初步火調結果曝
快訊／Red Velvet JOY突宣布「中斷活動」！　就醫
車資多15元！　三重運將被狂毆昏迷
快訊／楊智淵遭陸方起訴　國台辦：敲響「嚴懲台獨」警鐘

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Netflix投資韓國764億！天文數字超過文化部3年預算⋯史哲：很擔憂

降低病毒傳染風險！台科大「智慧浮空儀表」奪大獎　可應用汽機車

無氧爬8000公尺高山還能「全妝上陣」？　曾格爾公開解答了

台鐵最美自強號特仕車首推自由座　逾450人搶體驗「直呼方便」

成功高中暴動了！小綠綠入校比籃球　男校專車接送

大甲媽遶境「18項禁忌」曝！命理師警告：這「3種人」別鑽轎

壽司郎「隱藏版菜單」曝光！　鄉民女神實測激推：高級吃法

公視修法調降董監事門檻　藍營舉牌轟「假改革、整碗捧去」

暑假飛日本機票「單程降5千」！樂桃罕見大範圍日期降價

8萬人報考統測本周五看考場！篩檢陽性到備用試場「不開放陪考」

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

午後變天！　今晚雨區擴大

國中弟跳舞露「謎樣表情」　厭世眼神吸引百萬人觀看

聯華食品彰化廠大火！　高空熱顯像「管線一片紅」恐怖畫面曝光

女對賣場錄音玩具喘氣　嗯聲融入歌曲大聲播放

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

Netflix投資韓國764億！天文數字超過文化部3年預算⋯史哲：很擔憂

降低病毒傳染風險！台科大「智慧浮空儀表」奪大獎　可應用汽機車

無氧爬8000公尺高山還能「全妝上陣」？　曾格爾公開解答了

台鐵最美自強號特仕車首推自由座　逾450人搶體驗「直呼方便」

成功高中暴動了！小綠綠入校比籃球　男校專車接送

大甲媽遶境「18項禁忌」曝！命理師警告：這「3種人」別鑽轎

壽司郎「隱藏版菜單」曝光！　鄉民女神實測激推：高級吃法

公視修法調降董監事門檻　藍營舉牌轟「假改革、整碗捧去」

暑假飛日本機票「單程降5千」！樂桃罕見大範圍日期降價

8萬人報考統測本周五看考場！篩檢陽性到備用試場「不開放陪考」

柯文哲升級百萬IG網紅　網揭影片1笑點：為了「爛」看十遍！

陸對台發起「貿易壁壘調查」　陸委會：與ECFA無直接關係　

薛瑞元率團赴WHA「交朋友」　朱鳳蓮：台灣參會核心是堅持一個中國

假扮按摩師性侵女大生！憲兵下士辯「她有呻吟」　判4年再賠20萬

馬英九希臘演講頭銜被改「前領袖」　陳建仁：大部分人都會取消

運動彩券經銷商遴選26日開始報名 選出超過4千名正備取

石齊平／兩岸只剩對抗沒有對話　辜汪會談成絕響

東森購物祭出母親節多項優惠　AI繪畫「我的超人媽咪」參加票選送孝親禮

搞爛月租5萬房「馬桶全廢土」　拆完仍臭1個月！房客下場曝

向美採購飛彈「只來發射架沒有彈」　國防部：受3因素影響未交運

我還沒上車啊！短裙妹紅燈下車「搖臀熱舞」　駕駛油門一踩害慘摔

生活熱門新聞

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

22歲妹佔盪鞦韆　被勸後「罵三字經」報警

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

母親節隱藏版！LINE「11款免費貼圖」快來下載　

老高說中了？太陽衝擊波引發地磁暴　出現極光

水逆竟是「復合高峰期」！這4組CP將重燃愛火

梅雨快來！　最新預測時間出爐

台女課堂稱我們不一樣！陸留學生氣瘋想動手

好市多特價背包「挖到日本收據」　他傻：二手包？

男友奉上全薪「日領200元就好」！妹子1個月嚇分手

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

颱風必吃！她憶阿嬤「經典神麵」1.5萬人喊

更多熱門

相關新聞

暑假飛日本機票　「單程降5千」

暑假飛日本機票　「單程降5千」

樂桃航空累積5,000萬名旅客，4月24日20:00起至4月27日19:59止將辦理「5,000萬搭乘人次感謝祭」，國際線航班票價9折、日本國內線航班單程2,525日圓（約新台幣575元）起。不只如此，專家通報，樂桃航空多數航點大範圍日期降價，以台北－東京為例，暑假單程降幅最大接近5000元，平均降幅2500元左右。

日白兔號降落時與地面失聯　拚民間登月首例恐落空

日白兔號降落時與地面失聯　拚民間登月首例恐落空

台女課堂稱我們不一樣！陸留學生氣瘋想動手

台女課堂稱我們不一樣！陸留學生氣瘋想動手

即／高雄女豪宅墜樓亡　就在好市多賣場旁

即／高雄女豪宅墜樓亡　就在好市多賣場旁

被熟客強吻　女店員報警：叫我男友來

被熟客強吻　女店員報警：叫我男友來

關鍵字：

好市多筆電背包二手貨退貨店員日本收據淺草

讀者迴響

熱門新聞

台啦啦隊赴美奪金　領獎卻播陸國歌

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

王子打高爾夫新歡曝光！　《全明星》的她鑽進副駕

邱琦雯理智線斷「忍妳很久了」開罵王樂妍

花監管理員愛上男囚犯！2年密送「8千元保健食品」

「這種蛋白質」別吃太多！醫：恐加速慢性腎衰竭

台海開戰哪最危險　前軍官點名2地

即／白色賓士男屍身分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

林采緹離婚3年有「新戀情」！

即／女童突墜樓　大樓警衛聽「巨響」嚇傻

台南淫官「酒店擁8妹」名單曝光！　遭錄性愛光碟才認罪

假日看房就簽約！星期一「爆出傻眼真相」

好市多「1新品翻車了」　苦主怕爆：臭到會尷尬

更多

最夯影音

更多
2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？
聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面