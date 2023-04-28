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衝ATM領6000元！她一恍神糗大了：還好有吐出來

▲▼ATM,領錢,提款,插卡。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO將健保卡插進ATM內。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有時一恍神，可能就會不小心出糗！一名女網友自爆，日前她要透過ATM領取6000元，怎料不慎拿錯張卡；還有一次，她吃完飯要結帳，結果給店員的不是鈔票，而是錢包，「到底！」貼文曝光後，不只逗樂一票人，還吸引不少網友分享自己曾發生過的糗事。

女網友在臉書社團「爆怨公社」上發文，直呼「我要抱怨自己！」日前她要透過ATM領取6000元現金，由於其中一個步驟是輸入健保卡卡號，所以她就先將卡片拿出來準備，「然後就很順手的把健保卡插進ATM」。

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糗事不只一件！原PO透露，之前她去某家店吃飯，要結帳時，理論上應該掏出錢或信用卡，結果她把錢拿出來以後，卻將錢包遞給店員，「到底！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

貼文曝光後，也有不少網友分享自己的糗事，「我常常把錢給店員，然後轉頭就走，是付錢買空氣嗎」、「我常把涼麵拿起來吹」、「我上次看醫生，一直拿提款卡給護理師」、「跟我一樣，前幾天要領錢，怎麼不能領，才發現插錯卡了」、「我之前也有一次，要拿悠遊卡結帳，卻拿到健保卡」。

另有網友好奇，「我只想知道健保卡有沒有拿出來？」原PO則回應，「好家在（還好）它嫌不好吃吐出來，不然我要哭了」。

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