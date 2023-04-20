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嫌棄郵局「利率低+ATM不多」　一堆人卻超愛！內行：光憑1點屌打

▲中華郵政，郵局，漲價，郵資，寄信。（圖／記者賴文萱攝）

▲原PO疑惑發問，郵局有什麼優勢？（示意圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／劉維榛報導

「為什麼那麼多人用郵局？」一名男網友驚呼，身邊不少人都使用郵局，但明明ATM據點不是最多、沒有出信用卡、利率也不是最優的，因此好奇為何擁有一堆忠誠者？文章曝光後，網友直呼，像是人生第一個戶頭、使用簡單方便、綁台灣Pay轉帳不用手續費等，最後「1個最大關鍵」屌打各間銀行！

一名男網友在Dcard直言，郵局ATM據點沒有比中國信託或是國泰世華來得多，沒有高利率的活存優惠、也無信用卡，且簽帳金融卡回饋也不高，比起其他銀行來說，郵局似乎沒有強大的優勢。

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但神奇的是，身邊許多人卻很愛用郵局，因此讓原PO好奇拋問「為什麼那麼多人用郵局？難道是我忽略了什麼優勢嗎？」

▲▼中華郵政,郵局,郵局ATM。（圖／記者賴文萱攝）

▲許多人第一張金融卡就是去郵局辦理的。（示意圖／記者賴文萱攝）

文章曝光後，一票人認為簡單方便就是王道，「人生第一個帳戶，各種獎學金都匯郵局」、「偏鄉地區是沒有銀行的，但至少會有郵局」、「被指定的薪轉帳戶啊」、「綁台灣Pay轉帳不用手續費！超方便」、「沒人care那一點利率！郵局到處都有ATM也蠻方便，沒有業務一天到晚煩我，簡單好用不會出錯，跟老人/公家機關轉帳也很輕鬆」、「因為很簡單，適合給小朋友當作開始學習理財的起點。但不得不說APP真的爛，我不敢用（更：新版真的變好用了，鴿鴿好可愛）」、「郵局是永遠的神」。

許多人認為，光憑不會瘋狂推銷貸款、保險就無敵了，「他不會跟你推銷基金」、「不會像銀行在那邊囉嗦假掰，結果只是要你做業績」、「不會查你的戶頭額度後，打電話給你推銷你保險跟基金，坑你的手續費以及一堆積八毛問題」、「因為郵局不會盧小小（台語：牽扯不清），晚上還打給你拉保險」、「郵局不會打電話來問要不要貸款」。

留言串中，一名網友超狂分享，「看來你認知很淺呀，我住鄉下地方，老一輩的人家錢真的都放郵局，我聽我阿嬤說我這邊有個賣米的老闆，以前賣米賺到翻的年代，那個老闆光是在郵局的現金就千萬了...真的不能小看郵局」。

▼一票人都愛用郵局。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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關鍵字：

郵局金融卡戶頭銀行ATM

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