新樓醫院推虛擬健保卡　無卡看診超便利一機在手暢行無阻

▲新樓醫院台南及麻豆兩院區，配合中央健康保險署推動「虛擬健保卡」之政策，25日起於門診全面啟用數位化看診服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



新樓醫院台南及麻豆兩院區，配合中央健康保險署推動「虛擬健保卡」之政策，25日起於門診全面啟用數位化看診服務，隨著網路與手機等數位工具普及化，加上疫情帶動通訊診療蓬勃發展，現今透過遠距、視訊，成就無藩籬的醫療服務新模式。

新樓醫院提及虛擬健保卡如同實體健保卡，民眾可透過手機下載健保快易通APP，並申請虛擬健保卡，於看診時出示QR Code就可以讓醫療院所過卡順利看診。解決忘記帶卡或無法過卡之狀況，加上過往使用實體健保卡，常因陪病者不同，健保卡傳遞上造成不便，現在虛擬健保卡可以直接綁定在家人手機，授權給同住或非同住的其他家屬或陪病者，針對年長者或沒有手機者，也可同時綁定在其他不同家屬的手機，以減少多名照顧者間傳遞健保卡的困擾。

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目前使用虛擬健保卡至台南院區或麻豆院區就醫之民眾，在現階段至診間報到為下列幾項方式：(一)告知門診護理人員；(二)使用健保卡只需插卡報到，不用投入診間報到口；(三)使用預約回診單，並請註明【使用虛擬健保卡】並投入診間報到口，後續由跟診護理人員協助完成報到手續。

檢查與領藥也只要出示虛擬健保卡即可，期望透過數位科技為民眾打造更便捷、安全的就醫環境，提供更優質的醫療服務。批價櫃台也提供虛擬健保卡申請服務，歡迎有需要的民眾前往諮詢申辦。