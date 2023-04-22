看到包裹就想拿...2度下手偷走6萬電腦　笨賊警局探友被逮

記者邱中岳、黃資真／台北報導

台北50歲李姓男子日前從物流商貨架偷走裝有電腦的包裹，幾天後故技重施，2度偷走另台電腦。結果前往警局探往遭通緝的友人時，當場遭警方逮個正著，警方偵訊後將全案依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

▲台北一名50歲李姓男子2度行竊。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）



警方說明，李嫌先在今年3月中旬，於中正區一處物流商貨架處徘徊，見架上的包裹內裝有電腦，趁四下無人便上前拿走，快步離開，犯後還故意於四處繞行，試圖躲避警方查緝；過了幾天後，李嫌行經電器行時，又見一堆裝著電腦的貨物，趁貨車司機卸貨之隙，2度順手牽羊後快步離去，同樣步行在附近繞圈後再搭乘捷運離開，2台電腦共計6萬元左右。

中正一分局忠孝東路派出所獲報後，立刻積極調閱監視器，發現2次犯嫌穿著及特徵神似，經比對後確認均為李嫌所為，展開調查打算傳喚他到案。

▲李嫌行經電器行時，再度偷走1個包裹離去。



李嫌還自以為神不知鬼不覺，大搖大擺去其他分局的派出所探望通緝遭逮的友人，結果反遭現場員警盤查詢問，並通報忠孝東路派出所員警前來，李嫌才知自己早已被警方鎖定，悔不當初。李嫌對於犯行坦承不諱，全案依竊盜罪移送台北地檢署偵辦

中正第一分局呼籲，物流商除應確保擺放貨物的貨架確實上鎖，於卸貨或搬運貨物時盡量不讓貨品離開視線範圍，避免有心宵小逮到機會犯案，另外也告誡民眾切勿心存僥倖，警方對於任何犯罪行為都會全力偵破，維護轄區治安。