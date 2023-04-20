愛地球！高鐵4／21「植樹贈苗」　北中南3站送3600株寶島樹苗

▲台灣高鐵公司今（20）日在高鐵燕巢總機廠舉辦「環境永續深耕行動」，近百位高鐵人完成植樹造林。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司今（20）日在高鐵燕巢總機廠舉辦「環境永續深耕行動」，近百位高鐵人完成植樹造林，明（21）日上午10：30至12：00於高鐵桃園、台中、左營站三站，還將結合「世界地球日」環保理念，接續舉辦「共植美好」贈苗活動，分別送出1,200株寶島原生樹苗。

高鐵公司董事長江耀宗表示，本次共在高鐵燕巢總機廠種下90棵相思樹及小葉桃花心木，今天的植樹活動，象徵高鐵人從工作到生活、從理念到實踐，實踐保護環境、永續深耕的企業承諾，希望大家齊心協力，打造企業永續、社會永續與環境永續的共好新模式，進而引領台灣不斷進步、為社會創造美好。

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此外，台灣高鐵公司預計明（21）日上午10:30起，在桃園、台中、左營站三站同步舉辦「共植美好」贈苗活動，三站將各送出1,200株寶島原生樹苗，數量有限、送完為止。

高鐵公司強調，本次活動特別結合「世界地球日」所倡議的環保理念，提醒想要獲得贈苗的旅客自備環保袋領取。

同時，所有送出的樹苗特別使用可分解的紙漿育苗盆或生物全分解育苗盆盛裝，方便旅客將育苗盆連同樹苗直接放入未來要種植的土壤或大盆裡面，育苗盆分解後還能提供植物養分，在綠化功能外更增添減塑環保的永續概念。