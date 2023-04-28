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屏科大照顧學生「下雨的心」　心理需要喘息...可請健康假

▲屏科大施玟玲主任秘書（右二）、王仕圖學務長（左二）、學生諮商中心廖珮如主任（右 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏科大施玟玲主任秘書（右二）、王仕圖學務長（左二）、學生諮商中心廖珮如主任（右 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學月27日修訂國立屏東科技大學學生請假辦法，將於112學年度第一學期起新增「心理健康假」假別，讓心理需要喘息的同學得以休息，每學期以5日為限，透過線上系統請假後，系統將發出關懷信及相關輔導資訊，並由導師、系所師長優先關懷，必要時由學生諮商中心提供關懷與輔導。

▲屏科大施玟玲主任秘書（右二）、王仕圖學務長（左二）、學生諮商中心廖珮如主任（右 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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▲屏科大施玟玲主任秘書（右二）、王仕圖學務長（左二）、學生諮商中心廖珮如主任（右 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏科大表示，該校是守護師生身心健康的教育大家庭，心理衛教的普及逐漸受到社會及各級教育單位的重視，設置「心理健康假」的目的在於鼓勵同學能自我察覺、正視自己的心「正在下雨」，讓校內師長知道同學的身心狀況，更重要的是，告訴需要幫助的同學：「我們在乎，也願意傾聽」。

施玟玲主任秘書表示，「新增心理健康假目的主要希望讓同學可以在生活上遇到不如意、心情低落的時候能稍微休息，並且正視自己的負能量。提升校園健康安全的環境是屏科大最重要的事，讓家長可以放心地讓孩子來就讀，而同學接受專業教育之外，也能享受青春洋溢的大學生活，心理健康假的意義非凡，也期望藉由這個假別的增設，加強校內師生對心理衛教的認識與重視。」

學生諮商中心廖珮如主任說：「心累了，可以休息。脆弱，也沒關係。失敗，就先躺一下累積能量。「心理健康假」不只是給學生的學習，也是全校教職員共同學習的生命課題。當身邊有人需要休息時，我們能為他們遮風擋雨，陪伴他們。同樣地，當我們脆弱的時候，我們知道身邊的夥伴也能允許我們擁有休息的空間。」

屏科大強調大學除了學習專業知識與技能之外，更應具備關懷他人的同理心，隨著科技不斷進步、社會環境與升學制度的改變，學校有義務引導、保護學生如何辨別自己的身心狀態，亦提供後續相關輔導與幫助，期望透過建立「心理健康假」機制，逐步編織校園心理安全網，建立身心健康友善校園，當同學心裡下著滂沱大雨之時，學校隨時都有一雙手帶著同學在風雨中徐徐前行。

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