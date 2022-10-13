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屏科大熱農系薩爾瓦多籍歐蒂娣　榮獲「全球留臺傑出校友獎」

▲屏東科技大學熱帶農業暨國際合作系畢業校友歐蒂娣博士榮獲教育部「全球留臺傑出校友獎」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東科技大學熱帶農業暨國際合作系畢業校友歐蒂娣博士榮獲教育部「全球留臺傑出校友獎」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學熱帶農業暨國際合作系畢業校友薩爾瓦多籍歐蒂娣博士榮獲教育部2022年度第3屆「全球留臺傑出校友獎」，歐蒂娣於2013年獲得博士學位，現任國立薩爾瓦多農業學校校長，積極培育該國農業人才。9月份公布獲獎消息時，仍實施邊境管制及檢疫措施，故無舉行實體頒獎典禮，由駐外代表處於當地代為頒發祝賀。屏科大熱農系亦協助將該喜訊轉知歐蒂娣博士。
▲屏東科技大學熱帶農業暨國際合作系畢業校友歐蒂娣博士榮獲教育部「全球留臺傑出校友獎」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東科技大學熱帶農業暨國際合作系畢業校友歐蒂娣博士榮獲教育部「全球留臺傑出校友獎」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

歐蒂娣於2007年獲得本校農企業管理專業碩士學位、2013年獲環境工程專業之博士學位，在她5年的博士學習期間，主要探討農業廢物管理、生物炭生產及其在土壤中的應用、垃圾焚化爐底渣評估及其對農業的影響，成功發表了 9 篇與生物炭、焚化底渣和水資源有關的科學論文。

畢業回到薩爾瓦多後，於2013年10月至2015年1月在當地公司擔任運營經理暨研究員，該公司開發含有細菌和真菌的微生物肥料，可提供植物充足的養分以確保植物健康生長並同時友善土地。2015年2月轉任薩爾瓦多國家水務公司擔任環境技術員，負責監督飲用水處理廠的環境影響研究和環境診斷，並負責水處理廠的驗證氯氣淨化過程等專業項目。2020年移居多明尼加共和國擔任Cibao天主教大學研究院院長。2021年10月，薩爾瓦多農業部部長特聘其返國，擔任該國農業學校校長，開始投注薩爾瓦多的農業專門人才培育訓練。

教育部為表彰曾留學臺灣的外籍人士傑出表現，促進海外校友與我國聯繫互動，亦鼓勵在學外籍生見賢思齊，自2018年起兩年舉辦一次「全球留臺傑出校友獎」選拔，每次選拔出5-10位全球留臺傑出校友，本屆有10人獲獎，歐蒂娣是其中1位。

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